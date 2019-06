Daniel McVicar, processo per maltrattamenti/ Torino, Clarke di Beautiful “innocente”

Daniel McVicar, il noto attore americano che ha interpretato Clarke Garrison nella soap Beautiful, a processo a Torino per rispondere alle accuse di maltrattamento mosse dall’ex moglie Virginia Agostini. L’artista è imputato per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni e violazione degli obblighi di assistenza familiare. Come spiega il Corriere della Sera, i problemi sono sorti dopo la nascita del figlio della coppa nel 2012: a generarli sarebbe stata la gelosia dell’ex stilista di Beautiful, reo secondo il pubblico ministero Marco Sanini di «ossessive e continue richieste di informazioni relative ai suoi spostamenti, insistenti controlli del suo traffico telefonico e della sua corrispondenza telematica, nonché ripetute aggressioni verbali» con cui «la colpevolizzava costantemente in relazione alla crisi del loro rapporto». La relazione tra i due è terminata nel settembre del 2014, ma nonostante ciò l’attore avrebbe continuato a tormentare la donna con telefonate, mail e messaggi, fino all’aggressione sotto casa dell’aprile 2017.

DANIEL MCVICAR A PROCESSO A TORINO PER MALTRATTAMENTI

Terminata la prima udienza al tribunale di Torino, Daniel McVicar ha sottolineato: «Nonostante le accuse dolorose mosse a mio carico, sono rimasto in questa città per poter stare vicino a mio figlio, che amo immensamente e con il quale ho uno splendido rapporto», le parole pronunciate al fianco dei suoi avvocati Anna Rizzo ed Elisa Civallero. La prossima udienza è in programma il 4 ottobre del 2019, con l’attore americano che ha sottolineato: «Sono innocente e contrario a ogni tipo di violenza. Credo nella giustizia e auspico che il processo possa portare alla luce la verità dei fatti», riportano i colleghi del Corriere. Ricordiamo che l’artista ha conosciuto l’ex insegnante di pattinaggio nel corso della trasmissione televisiva «Notti sul ghiaccio».

