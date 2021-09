Daniel Motta e Matilde Carioli/ Chi sono i concorrenti di “Voglio essere un mago”

Chi è Daniel Motta, concorrente “Voglio essere un mago”? “Con la magia si riesce a rendere l’impossibile possibile

Daniel Motta è uno degli aspiranti maghi di “Voglio essere un mago”, il nuovo reality talent show in partenza su Rai2. Il giovane 17 enne di Villasanta (MB) ha le idee molto chiare e sa già cosa vuole dalla vita: una famiglia unita, la salute, i soldi e il successo! Nel video di presentazione ha parlato del suo look, ma anche di un momento particolare della sua vita: “mi piace vestirmi da trapper, da tamarro, dare nell’occhio con una collana che brilla e vestirmi di marca. Mi vesto così per la musica che ascolto, infatti ,la musica che ascolto è soltanto trap visto che parlano solo di soldi, successo e donne, di avercela fatta di essere arrivato al sogno. Il mio preferito è Sfera Ebbasta perchè ci ha creduto sin dall’inizio e ce l’ha fatta”.

Daniel Motta ha anche rivelato di essere oggi un ragazzo diverso, molto più sicuro di sè. “Molto tempo fa quando ero alle media non avevo molta autostima di me, mi prendevano in giro per l’altezza e l’erre moscia, poi crescendo mi sono fatto il carattere e l’autostima mi è salita alle stelle, adesso non mi interessa di niente. Quando mi vedo allo specchio, quando sono in giro mi piaccio tanto” – ha detto Daniel – “so di essere un bel ragazzo, so di piacere alle ragazze. Non ho un buon rapporto con la scuola, sono stato bocciato due volte, solitamente mi metto in fondo. A fare il mago ho iniziato sette anni, con la magia studio studio studio. La cosa che mi piace di più della magia è che riesce a rendere l’impossibile possibile!”

Chi è Matilde Carioli, concorrente “Voglio essere un mago”? “Sono la numero uno”

Tra gli aspiranti maghi di “Voglio essere un mago” c’è anche Matilde Carioli. Cerchiamo di conoscerla meglio, Matilde la 14 enne di Bergamo che ha un solo obiettivo: vincere.. È capitano della squadra di basket, speaker radiofonica, attrice, ex ginnasta. Nel video di presentazione si è raccontata così: “sono la numero uno! Sono una ragazza molto testarda devo sempre ottenere ciò che voglio, sono anche super permalosa e lunatica. Gioco a basket e sono in play maker, sono il leader e le mie compagne obbediscono ai miei ordini. Anche nel mio gruppo di amiche sono una leader, mi copiano molte cose e soprattutto il modo di vestirmi: gli piacciono tanto i mie vestiti!”.

“Sono fantastica e devono copiare qualcosa di me” ha aggiunto la giovane aspirante maga Matilde Carioli – “ho praticato ginnastica artistica, ho lavorato molto per ottenere il mio obiettivo più importante che era quello di diventare campionessa italiana e ci sono riuscita nel 2016. La mia passione per la magia è nata da piccolina col mio papà. Non ho difetto, i miei pregi sono il sorriso, gli occhi e i miei magnifici capelli. Ho sempre avuto sin da piccolina la fila di ragazzi. Durante quest’esperienza farò la brava”.



