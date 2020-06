Daniel Radcliffe choc: “andavo a letto con le fan di Harry Potter”/ “Ero ubriaco e..”

Pubblicità

Daniel Radcliffe continua a far parlare di sè. L’attore, diventato famoso quando era giovanissimo grazie alla saga di Harry Potter che lo ha reso popolare e amatissimo in tutto il mondo, non ha mai nascosto di aver vissuto male quel periodo della sua vita. Il mago Harry Potter, sin dal primo film, è diventato una vera icona per le ragazze che, con il passare degli anni, hanno idolatrato a tal punto Daniel Radcliffe da seguirlo ovunque. La fama conquistata interpretando il personaggio nato dalla penna di J.K. Rowling ha portato Radcliffe a vivere momenti di ribellione e di sgregolatezza al punto da aver intrattenuto anche delle relazioni da una sola notte con le fans che lo seguivano ovunque sperando di poterlo conquistare.

DANIEL RADCLIFFE DI HARRY POTTER: “QUANDO ERO UBRIACO ANDAVO A LETTO CON LE FAN”

Dopo aver parlato del periodo in cui era solito superare i problemi con l’alcol, Daniel Radcliffe torna a parlare di sè e di quel periodo particolare della sua vita svelando ulteriori dettagli. L’attore, infatti, in un’intervista rilasciata al The Daily Mirror ha confessato di essere andato spesso a letto con le fan che era ossessionate dal personaggio di Harry Potter. “Sono sempre stato molto nervoso per quel che riguarda le groupie. In genere mi piace conoscere una persona prima di andarci a letto. Sai che dovrai parlare con loro in seguito, anche se si tratta di una cosa di una sola notte”, ha spiegato l’attore. Gli incontri con le fans, dunque, non erano così insoliti. “È successo, ma in generale conoscevo la ragazza. A parte quando ero ubriaco”, ha concluso.



