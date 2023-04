Daniel Rey, ex marito Catherine Spaak/ Il quarto matrimonio con Vladimiro Tuselli

Catherine Spaak: il terzo matrimonio con Daniel Rey

Dopo matrimonio con Fabrizio Capucci e Johnny Dorelli, Catherine Spaak si è sposata una terza volta con l’architetto Daniel Rey. Dieci anni dopo la fine della relazione con Dorelli, l’attrice ha sposato Rey nel 1993. I due sono rimasti insieme fino al 2010. Nel 2013 Catherine Spaak è convolate a nozze per la quarta e ultima volta con Vladimiro Tuselli, ex comandante di navi che ha 18 anni meno dell’attrice.

“È un argomento che ci fa molto sorridere anche se all’inizio ero un po’ sconcertata quando l’ho scoperto: lui non me l’aveva detto, io non glielo avevo chiesto. Per fortuna”, scherzava l’attrice sul Corriere della Sera, parlando della differenza d’età con l’ultimo marito.

Vladimiro Tuselli: l’ultimo marito di Catherine Spaak

Catherine Spaak e Vladimiro Tuselli si sono sposato il 19 luglio del 2013 a Erice, in Sicilia. La cerimonia è stata celebrata in gran segreto, con pochissimi invitati e senza la presenza di fotografi o telecamere. “Quando l’ho incontrato inizialmente, sembrava essere troppo giovane dal mio punto di vista. Mi ha dato e continua a darmi molto di più di quanto un maschio maturo farebbe mai per un’altra donna nella stessa situazione. Per noi ogni giorno è piacevole. Senza dubbio, è l’amore della mia vita, e spesso piango il fatto di non averlo incontrato prima”, confessò la Spaak a Storie Italiane. I due si sono separati nel 2019: “Mi sono conquistata una libertà alla quale non sono pronta a rinunciare”, disse l’attrice al settimanale Oggi.

