Daniel Tiranti, A spasso nel tempo Shock Ciao Darwin/ Bonolis: “Ma lei guarda solo film p*rno!”

Daniel Tiranti continua ad essere una star sui social, un mix tra il sexy e divertente, e lo stesso ha fatto due anni fa quando ha preso parte a Ciao Darwin 8 lasciando bene impressa sulla pellicola da lasciare in eredità ai posteri un siparietto top. Il suo nome è venuto fuori proprio per la prova di A spasso nel tempo e lui ha deciso di partecipare facendo impazzire la sua squadra, quella degli choc che questa sera si scontreranno con gli chic. Sceso dalla sua postazione, inizia il suo viaggio ma ecco subito i primi problemi. Daniel Tiranti è obbligato a mangiare e bere molto velocemente e alla fine vomita, o quasi, per via del reflusso che lo assilla. A quel punto Paolo Bonolis gli fa notare che ha davvero un po’ troppe malattie e acciacchi nonostante la sua giovane età ma poi le cose peggiorano quando si trova davanti alla scena di un film.

Daniel Tiranti, A spasso nel tempo choc in Ciao Darwin 8

Daniel Tiranti, il rappresentate degli Shock, non riconosce l’attrice e nemmeno la scena del film proposta durante la prova di Ciao Darwin 8 e a quel punto Paolo Bonolis esclama: “Ma lei guarda solo film p*rno!”. Sui social Daniel Tiranti condivide in un posto speciale i video che lo ritraggono nel programma al grido di “magari potessi tornare indietro per un solo secondo”. Da allora sono passati due anni e mentre lui continua a sognare il mondo dello spettacolo, prendendo parte anche a Guess My Age, il pubblico non ha fatto altro che sognare il momento delle repliche e questa sera verrà accontentato. Questo è certo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA