Daniela Battizocco, moglie Brando Giorgi/ “Lontani fisicamente ma vicini col cuore”

Daniela Battizocco è la moglie di Brando Giorgi, attuale concorrente dell’Isola dei Famosi 2021. L’attore, da poco sbarcato in Honduras, si trova già al televoto con Francesco Lodo. Molto probabilmente questa sera, giovedì 35 marzo, Daniela Battizocco sarà nello studio di Canale 5 per supportare il marito. La moglie di Brando Giorgi, al secolo Lelio Sanità di Toppi, è un’ex volto noto del piccolo schermo. Nata a Bolzano il 6 agosto del 1970, Daniela ha iniziato la sua formazione studiando recitazione presso La Scaletta di Roma. Alla fine degli anni ’90 ha partecipato come concorrente a “Sotto a chi tocca” e successivamente è entrata a far parte del cast di “Tira & Molla”, il noto programma di Paolo Bonolis in onda su Canale 5, come corista. Successivamente lavoro a “Domenica in”, “In bocca al lupo”, il game show di Carlo Conti, e “Sette per uno”. Nel 2005 debutta come attrice nella soap opera di Canale 5 “Vivere“, nel ruolo di Rossana Marchini, al fianco di Brando Giorgi.

Brando Giorgi eliminato contro Francesca Lodo?/ Mette nel mirino Valentina Persia...

Daniela Battizocco: chiede aiuto ai fan per salvare il marito

Brando Giorgi e Daniela Battizocco sono stati anche protagonisti della cronaca rosa. L’attore si è sposato per la prima volta a 25 anni con la sua fidanzata. Dopo la fine di questa relazione, Brando è stato legato per diverso tempo con la cantante Mietta. Nel 2013 ha sposato Daniela, dopo 15 anni di fidanzamento e due figli, Camilla e Niccolò. Nel 2018 la coppia si è sposata con il rito religioso, dopo l’annullamento del primo matrimonio dell’attore. Sul suo profilo social, Brando Giorgi pubblica spesso foto in compagnia della moglie Daniela. L’ultima risale a poco prima della sua partenza per l’Honduras: “Lontani fisicamente ma vicinissimi con il cuore”, ha scritto l’attore pubblicando una foto insieme alla moglie. Daniela Battizocco, invece, ha deciso di usare i suoi social per aiutare il marito durante la sua avventura all’Isola dei Famosi: “Mi aiutate a salvare Brando? Grazie, Daje tutta!”, ha scritto nelle storie di Instagram.

LEGGI ANCHE:

Vera Gemma/ Accerchiata da Paul Gascoigne e Francesca Lodo, nomination in arrivo?ISOLA DEI FAMOSI 2021/ Diretta, eliminato: scontro tra Vera Gemma e Gascoigne?

© RIPRODUZIONE RISERVATA