Elisa Isoardi Vs Brando Giorgi: “Entrato in modalità sbagliata”/ Lui “Fastidio…”

C’è già uno scontro al vertice nel gruppo dei Rafinados dell’Isola dei Famosi 2021. L’arrivo di Brando Giorgi in Honduras ha mischiato un po’ le carte in tavola, smuovendo il gruppo che, fino a quel momento, ritrovava in Elisa Isoardi una figura forte, quasi un leader. È lui a far notare alla Isoardi in primis che c’è una scorretta gestione della distribuzione del cibo: “Oggi ho fatto una domanda su come veniva ripartito il riso perché andavano un po’ ad occhio. – ha dichiarato Giorgi poi in disparte, per poi far notare alla conduttrice che – Se ognuno viene qui, prende e mangia, allora potrei farlo anch’io che vengo qui e mangio”.

Elisa Isoardi/ Due di picche al Visconte Ferdinando (Isola dei Famosi 2021)

Brando Giorgi Vs Elisa Isoardi all’Isola dei Famosi 2021

Di fronte a questa annotazione di Brando Giorgi, Elisa Isoardi ha risposto piccata: “Non parlare e basta, facciamolo anche! Sono d’accordo su quello che dici tu, però facciamolo!” Lui ha allora notato: “Ho avvertito un pizzico di fastidio”. In effetti Giorgi non ha tutti i torti, la Isoardi, in separata sede, ha fatto notare che: “Brando è entrato con una modalità un po’ sbagliata…”, e ha precisato “Quando si entra in una comunità, bisogna comunque entrarci in punta di piedi! Lui è entrato proprio a gamba tesa! È l’isola, la natura che comanda qui!”

LEGGI ANCHE:

Elisa Isoardi/ "Volo da sola", i fan in rivolta “Sei caduta in basso" (Isola dei famosi 2021)"Elisa Isoardi condurrà Domenica Live"/ Dopo L'Isola pronto il salotto di Canale 5?

© RIPRODUZIONE RISERVATA