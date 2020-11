Daniela Cappelletti, chi è?/ Da Radio Italia ad Amici 2020, su Instagram mostra..

Tra i volti e le voci di Amici 2020 c’è Daniela Cappelletti, la conduttrice di Radio Italia, e oggi giudice speciale per gli inediti dei ragazzi dell’edizione del talent di Maria de Filippi. La “nuova” speaker, opinionista e giurata di Amici Speciali è particolarmente apprezzata dal pubblico social. Sarà forse per la sua passione per i tatuaggi, oltre a quella della musica e dello spettacolo. La classe 1986, originaria di Alba in Piemonte, ha provato fin da piccola una certa attrazione per il canto e più in generale i concerti. Prima di trasformare la sua passione in un lavoro, Daniela ha percorso diverse strade. Dopo aver completato il liceo, ha deciso di iscriversi all’università dove ha studiato Economia e Commercio estero. Nel 2014 si mette in gioco prendendo parte alla RDS Academy, il talent di RDS dove si mette in mostra e giunge quasi alle tappe finali del programma. E’ solo il primo passo di una lunga serie che la porta dove si trova oggi.

Daniela Cappelletti, speaker di Radio Italia Amici: una carriera impegnativa e ricca di soddisfazioni

Il percorso di Daniela Cappelletti comincia da lontano. Prima di diventare speaker di Radio Italia Amici, la conduttrice ha collaborato con SkyTg24 ed in seguito con Radio GRP Torino. Il treno imperdibile è arrivato con la chiamata di Radio Italia, dove si è ritagliata uno spazio più ampio ed importante. Benché Daniela Cappelletti sia molto socievole, non ama parlare della sua vita privata. Anche sui suoi canali social, infatti, risulta complicato scorgere informazioni sui rapporti sentimentali e sulle sue amicizie. Su Instagram però è attivissima: ciò che in molti hanno notato al primo sguardo è la grande passione per i tatuaggi, l’amore per i nonni e per la musica. Tra i suoi artisti preferiti sembrano esserci Velvet Underground, Depeche Mode, ma anche autori come Fabrizio De Andrè e Giorgio Gaber, i Queen, Janis Joplin, Bob Dylan e tantissimi altri.



© RIPRODUZIONE RISERVATA