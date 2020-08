Daniela Gimmelli, moglie Mogol/ “Per amore mi sono fatta Roma-Milano a cavallo”

Daniela Gimmelli è la moglie di Mogol, il grande paroliere ospite della nuova puntata di “Io e te”, il programma pomeridiano condotto da Pierluigi Diaco su Raiuno. Giulio Rapetti in arte Mogol è felicemente sposato da tempo a Daniela Gimmelli conosciuta per caso proprio al Cet, la scuola per autori e musicisti che lo stesso Mogol ha fondato in Umbria. Un incontro casuale come ha raccontato Barbara Gimmelli, sorella gemella di Daniela, che dalle pagine di Panorama ha raccontato: “Daniela ci andò con Massimo Modugno a cavallo. Giulio, dopo averla conosciuta, confidò a un amico: “Quanto sarei felice di avere una ragazza così”. Era nel destino: adesso sono marito e moglie”. Nata a Roma, Daniela è figlia di un ingegnere conosciuto con il nome di “Lello l’africano” per via dei tantissimi progetti ed opere realizzate in Africa.

Daniela Gimmelli e l’amore per Mogol

Prima di legarsi sentimentalmente al grande paroliere, Daniela Gimmelli ha avuto una lunghissima storia con un altro grande della musica italiana. Si tratta di Massimo Modugno, il figlio di Mister Volare Domenico Modugno con cui è stata legata diciassette anni di cui tre di matrimonio. L’incontro con Mogol ha sparigliato le carte, visto che Daniela qualche anno dopo si è perdutamente innamorato dell’autore che con Lucio Battisti ha scritto alcune delle pagine più belle della musica leggera italiana. Un amore importante che ha spinto la Gimmelli a condividere con Mogol anche la mitica cavalcata che il paroliere aveva fatto da Roma a Milano con l’amico Lucio Battisti. “Per amore e solo per amore anch’io mi sono fatta Roma-Milano a cavallo con Giulio” – ha rivelato Daniela – “Mia sorella era preoccupatissima per quest’avventura e durante le prime tappe ci ha raggiunto ogni sera in auto. In un quarto d’ora percorreva la strada che noi facevamo in un giorno. Ventinove giorni di fatiche, da cui mi sono sottratta solo per partecipare al matrimonio di Barbara e Francesco. Dopo la cerimonia, sono tornata in sella”.



