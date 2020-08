Mogol/ “Le prime canzoni di Lucio Battisti non erano un granché, ma…”(Io e te)

Mogol tra gli ospiti della nuova puntata di “Io e te“, il programma pomeridiano di Pierluigi Diaco in onda lunedì 24 agosto 2020 su Rai1. Il paroliere e autore italiano è pronto a raccontarsi a cuore aperto parlando della grande passione per la musica e della bellissima amicizia con il grande Lucio Battisti. Mogol e Battisti, infatti, hanno scritto alcune delle più belle pagine della musica italiana diventando una delle “coppie” musicali più prolifiche di sempre. Basti pensare che Giulio Rapetti Mogol ha scritto nella sua longeva carriera di autore ben 151 successi vendendo la cifra record di 523 milioni di dischi. Numeri da capogiro per l’autore che, intervistato da Ondamusicale, ha raccontato come ha cominciato a lavorare in questo settore: “inizialmente lavoravo per fare delle versioni e prendevo l’equivalente di 2 euro e cinquanta a versione, quindi la prima parte della mia vita era un lavoro; un lavoro, diciamo, fatto per le versioni americane,inglesi, etc..etc..; allora gli editori non andavano tanto per il sottile, pagavano e liquidavano l’autore. Io ho lavorato molto ho fatto tantissime canzoni, e questo mi ha permesso di formarmi degli automatismi fondamentali, quello della rima, la metrica, la ricerca delle parole e chiaramente lavorando si acquista una capacità diversa”. Sta di fatto che molte delle sue canzoni sono diventate delle evergreen della musica italiana: “le grandi canzoni, come la grande musica, che sia classica o pop, quando è bella è bella. Anche con la musica pop si possono fare grandi cose, le hanno fatte in tutto il mondo e sono rimaste. Nel nostro caso, è vero, ormai fanno parte della nostra cultura”.

Mogol e l’incontro con Lucio Battisti

La carriera di Mogol ha sicuramente subito una svolta importante quando ha incontrato un giovanissimo Lucio Battisti. Un incontro avvenuto quasi per caso come ha raccontato lo stesso Giulio Rapetti a Tunews24 (data 7 agosto 2020): “me lo portò a casa una mia cara amica parigina, che si occupava di edizioni musicali e stava cercando un musicista italiano da promuovere in Francia. Mi fece ascoltare le sue canzoni, che non erano un granché e io lo dissi chiaramente a quel ragazzo”. Il paroliere ricorda che, nonostante il suo giudizio negativo verso le canzoni di un giovanissimo Battisti, Lucio reagì con grande garbo: “mi fece un sorriso luminoso, dicendo: sono d’accordo. La mia amica invece rimase male e io, per metterci una pezza, invitai Lucio a venirmi a trovare, per lavorare a qualcosa insieme. Nacquero le prime tre canzoni, la terza era 29 settembre”. Il resto è storia, visto che Mogol e Battisti sono due colonne della nostra musica italiana.



