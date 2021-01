Daniela Maiorana, fidanzata Marco D’Amore/ Lui: “è stata importante per orientarmi”

Daniela Maiorana è la fidanzata di Marco D’Amore, attore e regista conosciuto dal grande pubblico per la serie cult “Gomorra”. Un amore importante quello che lega il mitico Ciro Di Marzio della serie Gomorra alla storica fidanzata Daniela, visto che i due si sono conosciuti sui banchi di scuola. In realtà tra i due non è scattato il classico colpo di fulmine, almeno da parte di Daniela che è stata corteggiata a lungo dall’attore napoletano che alla fine è riuscito a conquistarle il cuore. Una bella storia d’amore, ma non sono mancate le difficoltà come ha raccontato l’attore di Gomorra dalle pagine di Vanity Fair: “quando ci siamo messi insieme io stavo per partire, una tournée che durava parecchi mesi”. Un inizio non semplice per la coppia, ma in quell’occasione l’attore rincuorò la sua dolce metà. A raccontarlo è stato proprio il regista de “L’Immortale”: “le dissi ‘Ti chiamerò tutti i giorni‘. Lei non ci credeva. Da allora non ci siamo mai lasciati. È la prima volta nella mia vita che faccio progetti: il futuro, i figli”.

Marco D’Amore: “per Daniela Maiorana faccio avanti e dietro da 8 anni”

Il legame tra Daniela Maiorana e Marco D’Amore è davvero molto forte, anche se fanno due lavori completamente differenti come ha spiegato l’attore: “lei è stabile a Caserta e fa la manager nelle Risorse Umane. Abbiamo una casa. Non è facile, ma penso che Daniela sia stata importante per orientarmi, sono sempre stato ‘scombussolato’. Per ora non pensiamo al matrimonio e al resto, siamo concentrati sullo stare bene insieme”. Ma chi è Daniela Maiorana? In pochi sapranno che la bellissima fidanzata di Marco D’amore è la pronipote del fisico Ettore Majorana e a differenza dell’attore di Gomorra non è napoletana, ma bensì siciliana. La donna da diversi anni però vive a Caserta dove lavora come manager nelle Risorse Umane. Una storia a distanza quindi per i due, anche se non è affatto un problema per l’attore che a Io Donna ha confessato: “faccio avanti e indietro da 8 anni, va bene così a entrambi. A Caserta ci sono anche i miei fratelli, Valeria e Giuliano, che lavorano con me. Siamo una piccola azienda familiare. Per ora funziona”.



