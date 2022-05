Daniela Martani, frecciatina al veleno contro Soleil Sorge/ “Priva di talento…”

Daniela Martani vs Soleil Sorge: “La buttano in tutti i reality…”

Daniela Martani attacca Soleil Sorge. L’ingresso dell’ex gieffina all’Isola dei Famosi è stato accolto da critiche e polemiche. Anche la Martani, concorrente dello scorso anno del reality, ha voluto esprimere il suo parere in merito all’approdo in Honduras della ragazza. Daniela ha sottolineato il fatto che Soleil abbia partecipato ormai a tutti i reality denunciando così una sovraesposizione della giovane. In un post sui social, Daniela Martani ha scritto: “E niente ormai la buttano in tutti i reality, una completamente priva di talento e pure insopportabilmente antipatica, saccente e supponente”. La donna non ha nascosto ai suoi follower di non sopportare Soleil Sorge che si è attirata numerose antipatie. Secondo Daniela Martani, Soleil Sorge non avrebbe nessun talento. C’è da dire a discolpa di Soleil che per fare un reality a differenza del talent non c’è bisogno di avere un particolare talento. Non si chiede di esibirsi in una canzone o di ballare una polka.

Tanti altri telespettatori hanno però espresso il medesimo pensiero sulla ragazza la quale è stata attaccata anche da Vladimir Luxuria e nelle scorse ore da Gabriele Parpiglia: “Troppa sovraesposizione (lo dico con molto dispiacere) danneggerà Soleil. I no valgono molto più dei si…”. Post notato anche dalla ragazza, la quale ha subito risposto di credere che al contrario le occasioni come queste vadano colte: “Mi hanno insegnato che non esistono le scelte perfette, ma si colgono e rendono tali…”.

Daniela Martani: “Soleil Sorge super protetta…”

Daniela Martani aveva attaccato Soleil Sorge anche quando la ragazza era nella casa del Grande Fratello Vip. Daniela aveva commentato in modo negativo il percorso fatto dalla ragazza sottolineando il fatto che la ragazza non abbia mai fatto nulla per essere arrivata ad un passo dalla finale. Su Twitter, Daniela Martani ha sparato a zero sul percorso di Soleil: “Una tenuta in vita perché super protetta per tutta la durata del Reality Show”. Nel proseguo del tweet, la 48enne romana ha rincarato la dose.

Secondo Martani, la 27enne italo-americana è rimasta all’interno del reality show solo ed esclusivamente per avere instaurato un triangolo con Alex Belli e Delia Duran: “Le sue uniche dinamiche sono state fingere un innamoramento per quel buffone…”. Daniela ha sostenuto che Soleil non sarebbe dovuta rimanere nella casa per tanto tempo. Il tweet della Martani era stato inondato di commenti negativi a cui lei aveva replicato: “Il livello dei commenti, mi fa capire su chi ha fatto breccia…”.

