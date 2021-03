Daniela Martani “Mai stata negazionista”/ E’ polemica su sua partecipazione all’Isola

Scoppia la polemica per via della partecipazione di Daniela Martani all’Isola dei famosi 2021. Appena sui profili social della trasmissione si è confermata la presenza dell’ex gieffina e adesso nota opinionista alla prossima edizione del reality al via tra due settimane su Canale5, ecco che è scoppiata la polemica contro Mediaset rea di aver espulso concorrenti, specie dalla casa del Grande Fratello Vip, per qualche parolina di troppo, e poi di aver premiato una No Vax con idee negazioniste sul Coronavirus, facendola partecipare alla prossima Isola dei Famosi. Alle polemiche si è unita anche Selvaggia Lucarelli che sui social ha subito rilanciato: “A Mediaset dovete vergognarvi. Un paese in cui si premia una no-vax che blocca i traghetti perché non mette la mascherina, che dà dei lobotomizzati agli italiani con la mascherina, il tutto mentre c’è una campagna persuasiva per vaccinare e mentre muoiono migliaia di persone. Ripeto, vergogna”.

Daniela Martani “Mai stata negazionista”, risposta alle polemiche su partecipazione all’Isola dei Famosi

A questo punto è stata la stessa Daniela Martani a rispondere alle polemiche sempre via social sulla sua partecipazione all’Isola dei Famosi 2021 smentendo il fatto di essere una persona che nega l’esistenza del Coronavirus e anche una persona che si può definire negazionista. In particolare, Daniela Martani ha subito risposto a tono a tutti: “Mai stata negazionista. I virus esistono e sono tutti di origine zoonotica. Quando imparerete a lasciare in pace gli animali forse non saremo più costretti a vivere queste situazioni folli causate solo dai nostri comportamenti irrispettosi verso la natura”. Questo basterà a salvarla oppure no? Non è la prima volta che ha parlato del Coronavirus in tv e sicuramente i video che la mostrano in quei frangenti non sembrano proprio di una persona che sia a favore di mascherine e di dispositivi di protezione contro il virus ma sicuramente ci sarà modo di parlarne ancora.



