Daniela Marzulli, chi è?/ La fidanzata di Martin Castrogiovanni pronta a convivere…

Daniela Marzulli è la misteriosa biondina che ha rubato il cuore del gigante buono Martin Castrogiovanni. Il rugbista è stato confermato alla conduzione di Tu si Que Vales ma ha perso il suo posto ad Amici Celebrities proprio nella prima puntata di sabato sera ma in molti non sapevano ancora che Martin a casa aveva qualcuno ad attenderlo, una giovane donna con la quale divide la sua vita ormai da qualche mese. Alcuni rumors confermano che Daniela Marzulli, questo il suo nome, sia ormai la compagna di Martin Castrogiovanni da prima dell’estate e i due non si sono mai nascosti visti che hanno pubblicato una serie di foto social che li ritraggono insieme. Quello che c’è da dire è che i due non hanno mai ufficializzato la loro storia ma a farlo ci ha pensato il settimanale Chi che nel nuovo numero dedica un trafiletto ai due annunciando grandi novità in arrivo e, addirittura, una possibile convivenza.

CHI E’ DANIELA MARZULLI?

L’ex campione di rugby è felice al fianco di Daniela Marzulli, ma cosa sappiamo della fidanzata di Martin Castrogiovanni. A quanto pare la giovane è già mamma di un bambino di nome Rocco, come lei stessa ha condiviso sui social, frutto di una precedente relazione. Riguardo alla sua vita lavorativa i dettagli non sono molti anche se, si vocifera, sembra che la moda sia il suo campo. Sui social si parla di una sua collaborazione con Fendi e non disdegna il mondo della tv visto che ha vestito i panni di Lorella Cuccarini per 1992 e posa spesso con Alessandro Preziosi, suo grande amico, ma anche con l’attrice (e forse collega) Elda Alvigini e al cantante Nicolò Fabi.

