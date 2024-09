Ci sono persone predestinate a stare insieme. E’ il caso di Daniela Marzulli diventata la moglie di Martin Castrogiovanni dopo una videochiamata. Proprio così: i due si sono conosciuti per puro caso in un momento peraltro molto delicato della vita del campione di rugby, oggi conduttore televisivo di successo di “Tu si que vales”. Proprio l’ex rugbista dalle pagine de Il messaggero ha raccontato il primo causale incontro con la moglie Daniela Marzulli: “stavo in un periodo in cui non volevo affrontare quello che mi era successo lasciare lo sport”. In quel momento così delicato della sua vita arriva Daniela sul primo incontro ha detto: “ci siamo conosciuti in maniera bizzarra, un amico ha fatto una videochiamata in cui mi sono trovata e l’indomani mi sono trovato un messaggio di lui”.

Pochi mesi dopo quella videochiamata Daniela Marzulli e Martin Castrogiovanni escono insieme e tra i due scatta un bacio, un semplice bacio che schiarisce ogni dubbio al campione che in quel preciso momento comprendo che è la donna della sua vita.

Chi è Daniela Marzulli, la moglie di Martin Castrogiovanni: dal primo incontro al matrimonio

Dopo quel bacio, Martin Castrogiovanni e Daniele Marzulli cominciano a conoscersi fino al fatidico giorno in cui il campione di rugby decide di sposarla. La proposta di matrimonio ha lasciato Daniela senza parole al punto che l’ex campione ha raccontato che lei non è riuscita a trattenere le lacrime e che si sfogò con un pianto liberatorio.

Intervistato da Silvia Toffanin nel salotti di Verissimo, Martin Castrogiovanni ha descritto la sua dolce metà come una persona bella dentro e fuori: “Devo lottare per lei perché mi sta dando tante emozioni, che non mi ha dato mai nessuno nella mia vita”. Non solo, il campione ha confessato come l’amore di Daniela l’abbia aiutato a comprendere gli errori del passato e a crescere.