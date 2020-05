Daniela Marzulli, fidanzata Martin Castrogiovanni/ Sui social spopola con le sue foto

Pubblicità

Daniela Marzulli è diventata ormai popolare agli occhi dei telespettatori italiani, anche se il merito è tutto della sua relazione con il fidanzato Martin Castrogiovanni. In questi giorni, la bionda che condivide uno spazio nel cuore con l’ex rugbista si è lasciata andare ad alcuni ricordi. Sui social, ha pubblicato infatti una foto di qualche tempo fa, fatta durante una serata con un’amica particolare. Come scopriamo dai commenti, si tratta di un’ex fidanzata di Tognazzi, molto probabilmente Gianmarco, anche se non sappiamo chi sia. “When we where phregne”, scrive in un falso inglese, anche se i fan hanno notato un altro dettaglio. Nella foto, Daniela sfoggia un’intensa chioma rossa, di un colore molto diverso dal suo attuale biondo. “Fui rossa irlandese un tempo”, risponde a chi le chiede spiegazioni. Clicca qui per guardare la foto di Daniela Marzulli. Negli altri scatti invece non mancano mai tutti i suoi affetti più cari. Non parliamo solo di Martin, ma anche dei due bassotti Gilda e Tito. Un pensiero particolare va anche al Ponte Garibaldi. “Tu che m’hai preso il cuor”, scrive Daniela, allegando una foto della struttura romana.

Pubblicità

Daniela Marzulli, fidanzata Martin Castrogiovanni: un vulcano di simpatia

Daniela Marzulli è un vulcano di simpatia ed è una dote che di sicuro la rende molto simile al fidanzato Martin Castrogiovanni. In una delle ultime Storie su Instagram, l’attrice infatti mostra il caffè da quarantena: “Come un normale caffè, ma è un Margarita e dentro non c’è caffè“. In sottofondo, la canzone Cosa hai messo nel caffè di Riccardo Del Turco, quanto mai azzeccata. Oggi, sabato 2 maggio 2020, Verissimo trasmetterà invece in replica una vecchia intervista a Martin Castrogiovanni. Ed è stato proprio a Silvia Toffanin che l’ex giocatore di rugby ha sottolineato di essere innamorato pazzo della fidanzata. E soprattutto di non escludere per il loro futuro di poter avere un figlio, allargare una famiglia. “Ci sono tanti bimbi da adottare”, ha aggiunto nell’eventualità che la coppia non riuscisse ad averne di propri.



© RIPRODUZIONE RISERVATA