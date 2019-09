DANIELA PANDINI, EX MOGLIE ANDREA IPPOLITI/ “Mi hai tradita, i figli si vergognano”

Non ne è uscita bene l’immagine di Andrea Ippoliti, l’ormai ex compagno di Nathaly Caldonazzo, dopo il falò di confronto a Temptation Island in cui si è di fatto interrotto il rapporto con la showgirl del Bagaglino. Proprio un’affermazione di Ippoliti, però, gli è costata qualche guaio con l’ex moglie, Daniela Pandini. L’uomo, davanti alla Marcuzzi, ha dichiarato:”Non ho mai avuto problemi con le mie ex. Con la moglie con cui sono stato per 15 anni e con la fidanzata con la quale sono stato per 10 anni“. Parole utilizzate evidentemente per mettere in cattiva luce dalla Caldonazzo, ma che hanno trovato la pronta smentita dell’ex compagna sulla pagina Instagram del programma di Canale 5. La Pandini, infatti, ha innanzitutto smentito di essere definitivamente “ex moglie” di Ippoliti:”Non siamo ancora separati, lo saremo a dicembre“. Poi è passata all’attacco…

EX MOGLIE ANDREA IPPOLITI ALL’ATTACCO

Queste le parole di Daniela Pandini: “Ha detto che non ha mai tradito? Tre anni fa ha tradito me, cioè sua moglie … lo hanno scoperto i nostri figli“. Finita qui? Macché. La signora Ippoliti si scaglia pesantemente contro l’ex di Nathaly Caldonazzo andando ad aggiungere un carico di responsabilità molto pesante sulle spalle dell’uomo, uscito con le ossa rotte, secondo i social, dal falò di confronto con la showgirl:”Andrea, essendo purtroppo ancora tua moglie volevo dirti che quando tre anni fa io e i nostri tre figli scoprimmo che mi tradivi, io presi una decisione importante e non tu. Pensai che la punizione migliore fosse quella di lasciare mio marito all’amante. Avevo ragione. Hai toccato il fondo con quello che abbiamo visto, i nostri figli si vergognano di te … siamo senza parole e provo pena per te“. Lui deciderà di rispondere a queste pesanti accuse?

