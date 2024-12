Storie Italiane torna ad occuparsi del caso di Daniela Ruggi, la giovane donna sparita da Montefiorino, in provincia di Modena. La vicenda sta risultando un vero e proprio giallo visto che la ragazza, di anni 32 anni, e con dei problemi psichici, sarebbe stata avvistata negli ultimi giorni, di conseguenza la presunta data di sparizione, risalente al 18 settembre 2024, sarebbe ormai stata superata nei fatti. A riguardo Daniela Ruggi sarebbe stata vista in pieno centro a Modena l’11 dicembre, quindi pochi giorni fa, mentre Katia, una barista sempre del centro della città emiliana, avrebbe visto Daniela Ruggi a fine novembre: “Io l’ho vista a fine novembre, poco prima del 26 – ha raccontato in diretta tv a Storie Italiane – mi hanno colpito gli occhiali, erano piccoli, quasi da bambina, ma non ricordo in particolare il giorno preciso o cosa avesse preso o come fosse vestita.

Mons. Paglia: "C'è una mentalità giovanilista"/ "L'uomo non è solo giovane, gli anziani sono scartati"

E ancora: “Io me la ricordo da sola, con questi occhiali strani, ma ho notato che non era una persona normalissima, a posto, non ci ho parlato”. L’avvistamento è avvenuto sotto i porticati, in pieno centro di Modena, e risulta strano che vi siano poche testimonianze, fa notare Vito Francesco Paglia, l’inviato del talk del primo canale, che ricorda come vi siano delle videocamere di sorveglianza in zona ma per il momento non sembrano esservi fotogrammi di interesse.

Liliana Resinovich/ Avvocato Silvia Radin: “Non abbiamo nulla contro Sebastiano, ma il marito...”

DANIELA RUGGI SI E’ ALLONTANATA VOLONTARIAMENTE?

Un giallo nel giallo, senza dimenticarsi della precedente testimonianza che vuole Daniela Ruggi essere avvistata presso un’associazione benefica di Modena ad ottobre in compagnia di cinque italiani che risultano essere al momento irrintracciabili.

La sensazione è che la 32enne non sia stata vittima di un sequestro o peggio ancora di un omicidio, ma che la stessa stia semplicemente vagando in compagnia probabilmente da persone senza una fissa dimora, non rendendosi conto che le autorità e i suoi famigliari la stanno cercando da settimane.

Daniela Ruggi/ Avvocato Domenico Lanza: “Non c'entra nulla, ultimo contatto un mese prima la scomparsa”