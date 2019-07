Daniela Santanché contro Patrizia Groppelli/ “Fenomeni con i soldi degli ex mariti..”

Scontro a distanza tra Daniela Santanché e Patrizia Groppelli. Tutto è cominciato quando la senatrice di Fratelli d’Italia ha raccontato a Belve su Nove di non essere interessata al titolo del suo compagno. «Io principessa? Del pisello? Non mi interessa il titolo del mio compagno, io sono del popolo. Resterò sempre Daniela Santanché». Però non aveva specificato che in realtà si chiama Daniela Garnero e che Santanché è il cognome del suo primo marito. Ma comunque è stata più velenosa quando ha parlato dell’ex moglie del suo Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena, l’ex amica Patrizia Groppelli che si è poi fidanzata con Alessandro Sallusti, direttore del Giornale e suo ex. «L’importante nella vita è mantenersi da soli. È molto bello fare i fenomeni con i soldi degli ex mariti». Questa frecciata non poteva passare inosservata, infatti la Groppelli sul nuovo numero di “Chi” ha risposto alla Pitonessa, seppur senza menzionarla.

A Patrizia Groppelli non bastava nominare Daniela Santanché. Dal contenuto del suo corsivo velenosissimo su “Chi” si evince chiaramente che è una risposta alla senatrice di Fratelli d’Italia. «Non è mica degradante farsi mantenere! Ci sono donne che ricevono un risarcimento danni da mariti che, magari, ne ha fatte più di Bertoldo in Francia». La Groppelli ha fatto riferimento anche a donne che si affidano a metodi più sofisticati per vantare una certa indipendenza. «Ci sono le mantenute dalla collettività, per esempio quelle elette in Parlamento con voti non loro, ma del loro partito, che sono in testa alle classifiche di assenteismo a Camera e Senato». La Groppelli parla anche di imprenditrici che non pagano e saldano debiti, di donne «mantenute da fidi bancari molto generosi provenienti, a volte, da uomini potenti». Tutte rientrano in una tipologia, quella “donna-uomo”, che «invecchiando peggiorerà forte delle esperienze accumulate e del fatto di averla sempre fatta franca».

