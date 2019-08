Daniela Santanché, pettinatura “ciambellone”/ Social: è Moira Orfei o Signorina Carlo

Non è passato inosservato oggi l’intervento di Ignazio La Russa al Senato, ma questo soprattutto perché al suo fianco c’era Daniela Santanché con una pettinatura che ha innescato un acceso (e divertente) dibattito sui social. Mauro Coruzzi, che conosciamo anche come Platinette, è partito subito all’attacco della senatrice di Fratelli d’Italia. «Ma la Santanché ora in Parlamento? Un omaggio a Amy Winehouse o a Moira Orfei?», la battuta lanciata su Instagram, dove ha pubblicato uno screen della diretta al Senato, dove si votava la mozione di sfiducia al premier Giuseppe Conte. Ancor più scatenati i commenti su Twitter. «Che ridere #Santanché vestita come #MoiraOrfei solo che lavorava al circo la grande Moira». Un altro utente ha twittato: «Solo a me ricorda il cappello dei puffi?». Tantissima l’ironia che si è scatenata: «Vi è piaciuta la Santanche? Sembrava pronta per mettere in forno un gustoso ciambellone…».

DANIELA SANTANCHÉ, IRONIA SOCIAL SU PETTINATURA: I PARAGONI

Le foto di Daniela Santanché oggi al Senato sono diventate subito virali e hanno scatenato la prevedibile ironia dei social. «Ma la sosia di Moira Orfei seduta accanto a La Russa non sarà mica la Santanchè?», «Diciamo che la #cofana della #Santanchè sta riportando il buonumore fra noi tuitteri in queste giornate dominate dall’ansia…», «Mica è la Santanchè, è Moira Orfei» e «Mica è la Santanchè, è Moira Orfei» sono solo alcuni dei commenti che circolano sui social, a partire da Twitter. C’è chi consiglia una bella denuncia al parrucchiere della senatrice di Fratelli d’Italia e chi addirittura la ringrazia: «Insomma, per fortuna c’è la Santanchè che ci strappa sempre due risate». Ma non pensate che quelli a Moira Orfei e Amy Winehouse siano gli unici paragoni che i simpatici utenti di Twitter hanno lanciato. Qualcuno nel suo look odierno ha scorto una somiglianza con la Signorina Carlo, interpretata dalla magica Anna Marchesini.





© RIPRODUZIONE RISERVATA