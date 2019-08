Crisi Governo, oggi la Capigruppo: quando le Elezioni?/ Salvini vs Pd-M5s “oltre Cdx”

Lunedì 12 agosto non è solo l’inizio della settimana di Ferragosto ma è soprattutto il “redde rationem” in Parlamento per la conferenza dei Capigruppo convocata per questo pomeriggio in Senato che dovrà stilare tempi e modalità della crisi di Governo lanciata la scorsa settimana dalla Lega di Matteo Salvini, che oggi a Il Giornale ha ribadito «vedrò Berlusconi e Meloni per andare oltre al Centrodestra». Le strade sono principalmente due: il voto subito, con il Ministro dell’Interno che vorrebbe forzare già entro fine ottobre come prima data disponibile e il partito del “voto sì ma non subito”, ovvero la costituzione di un Governo trasversale che possa traghettare il Parlamento verso una Manovra anti-aumento Iva, il taglio dei Parlamentari e solo a quel punto il ritorno alle urne (forse ad inizio 2020). Da un lato la Lega, FdI e il Pd di Zingaretti spingono per la prima ipotesi, dall’altro i renziani, Movimento 5 Stelle, Forza Italia (forse, si attende l’incontro tra Salvini, Berlusconi e Meloni in settimana), LeU e gli altri piccoli movimenti ancora in Parlamento. Al momento conoscere i tempi resta assai improbabile e impossibile, fino a che almeno la conferenza di oggi dove stabilire i tempi per la convocazione del Parlamento (19-20 agosto le date più probabili) e soprattutto la scaletta delle mozioni ancora in campo.

CRISI DI GOVERNO, SALVINI VS PD-M5S

La sfiducia a Conte proposta dalla Lega, la sfiducia a Salvini lanciata dal Pd sono le tappe-nodi al Senato, mentre alla Camera si discute della legge sul taglio dei Parlamentari voluta da M5s e deputati vicini a Matteo Renzi. Un grande rebus che non dà al momento un quadro chiaro verso le Elezioni, verso la presentazione della Manovra e addirittura verso le possibili alleanze che potrebbero sconvolgere le Camere nelle prossime settimane. Le scadenze si fanno vicine e al momento è solo Mattarella che potrà stabilire con chiarezza, dopo aver sentito tutti i partiti e dopo aver visto cosa decideranno i Capigruppo, quando e come si dovrà tornare al voto: la Nota del Def il 27 settembre e il progetto di Bilancio per Bruxelles in Senato e alla Camera sono le prossime sfide che l’Italia dovrà affrontare ancora non si sa con quale Governo e se con una campagna elettorale imminente e pronta a scattare.

