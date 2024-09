Moglie di Luca Giurato, chi è Daniela Vergara? Il doloroso annuncio: “È morto mentre dovevamo goderci l’ultimo scorcio di estate”

È morto Luca Giurato, il giornalista e storico conduttore di UnoMattina si è spento ad 84 anni a causa di un infarto fulminante e a darne l’annuncio è stata la moglie di Luca Giurato, Daniela Vergara. La donna infatti, raggiunta dai giornalisti dell’ADNKronos ha confessato tra le lacrime che il marito non c’era più, si è spento per un infarto, prima di lasciarsi andare ad un breve e doloroso ricordo: “Eravamo a Santa Marinella, per goderci l’ultimo scorcio di estate”.

La vita privata di Luca Giurato è sempre stata alquanto movimentata e, fin da giovane, Giurato ha fama di essere un grande latin lover e di avere un debole per le donne straniere. In realtà, però, Giurato, nel corso della sua vita, si è sposato solo due volte. La prima con l’ex moglie Gianna Furio dalla quale ha avuto un figlio, mentre la seconda moglie di Luca Giurato è Daniela Vergara, giornalista del Tg2. “Ci sono volute le sette fatiche di Ercole per invitarla a prendere un caffè e, poi, una cena. Dal caffè alla cena siamo passata da una breve convivenza al matrimonio” ha raccontato il passato Luca Giurato sulla moglie Daniela Vergara.

Chi è Daniela Vergara, moglie di Luca Giurato: giornalista del Tg2

La moglie di Luca Giurato, Daniela Vergara è nata in Egitto, ma la sua famiglia si è spostata presto in Italia. Ha studiato presso la Scuola europea di Varese fino a quando appassionatasi al giornalismo, si è iscritta all’albo nazionale dei professionisti il 19 febbraio 1982. Dopo un’esperienza al TG3 è entrata a far parte stabilmente della redazione del TG2, conducendone le edizioni in varie fasce orarie. Si occupa prevalentemente di giornalismo politico ed è spesso inviata al seguito del Presidente della Repubblica. Una curiosità su di lei è che ha avuto un piccolo cameo nella seguitissima fiction Un medico in famiglia. È la stata lei la prima ad annunciare la morte del marito Luca Giurato.