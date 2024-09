Lo scorso 13 settembre 2024 si è tenuto il funerale di uno degli uomini che, oltre ad aver rivoluzionato la tv, ne è stato pilastro indiscusso: Luca Giurato. La malattia lo ha strappato alla vita in maniera improvvisa, inattesa: un infarto fulminante accusato durante gli ultimi giorni di vacanza con la moglie Daniela Vergara, mentre si trovavano a Santa Marinella: “Ci stavamo godendo l’ultimo scorcio d’estate…”.

Ma cos’è l’infarto fulminante, malattia di Luca Giurato? A dare alcune informazioni in più – come riporta Il Messaggero – è il cardiologo Furio Colivicchi: “E’ molto probabile che si sia trattato di un infarto che ha coinvolto una grande area del muscolo cardiaco, precipitando il decesso improvviso e immediato”. Questo il possibile quadro della malattia che ha colpito Luca Giurato, scomparso improvvisamente proprio a causa di un infarto fulminante.

Infarto fulminante, come riconoscere cause e sintomi della malattia che ha colpito Luca Giurato

Per fini di prevenzione e soprattutto di maggiore comprensione, è importante conoscere cause e sintomi dell’infarto fulminante, malattia di Luca Giurato. Innanzitutto, si tratta di una grave ischemia che in forma acuta può portare anche alla morte in tempi brevissimi, con immediato arresto cardiaco. La matrice più comune è l’improvvisa occlusione trombotica di un ramo arterioso coronarico. La mancanza di flusso sanguigno in un’area estesa del cuore comporta dunque; come spiega Il Messaggero, nel caso della malattia di Luca Giurato l’infarto fulminante potrebbe aver colpito una grande area del muscolo cardiaco.

Per quanto concerne i sintomi dell’infarto fulminante – malattia che ha portato alla scomparsa di Luca Giurato – il primo allarme può essere un forte dolore toracico seguito da sudorazione fredda. Altrettanto preoccupante può essere il sopraggiungere di palpitazioni che potrebbero anticipare una condizione piuttosto critica.