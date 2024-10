Quarant’anni insieme, coronati dalla nascita di tre splendidi figli. Daniela Zuccoli e Mike Bongiorno hanno vissuto una splendida storia d’amore, iniziata quando la moglie aveva appena vent’anni. In una bella intervista rilasciata sulle pagine di Adnkronos, Daniela ha ricordato il suo primo incontro con il celebre conduttore. Lei era ancora una ragazzina e rimase subito affascinante dal carisma di Mike. “Era molto affascinante, con lui non ci si annoiava mai. Ero una persona per bene ma anche un po’ ribelle, provenivo da una famiglia per bene. In me c’era del sacro e del profano”, spiega Daniela Zuccoli.

Nella fiction “Mike” dedicata proprio alla vita di Mike Buongiorno in onda su Rai, è l’attrice Valentina Romani che interpreta la moglie. “Non mi assomiglia”, ha premesso la Zuccoli. “Ma secondo il regista ha il mio stesso tipo di energia, di forza, di carattere, un po’ maliziosa, un po’ sexy…”, le sue parole.

La moglie di Mike Bongiorno promuove la serie sullo storico compagno: “Mi sono commossa”

A poche ore dalla messa in onda della prima puntata di Mike, la moglie di Mike Bongiorno ha parlato della qualità della serie televisiva e della fedeltà con la quale gli autori hanno raccontato la vita privata e pubblica del conduttore. “La vita di mio marito è stata molto interessante. Tutti conoscono ciò che faceva Mike in pubblico, dallo sport all’aiutare gli altri. Pochi però conoscono la parte della Resistenza, i rischi e la sua ascesa”, spiega Daniela Zuccoli.

Che poi aggiunge di essersi commossa, nel rivedere le puntate dello sceneggiato con Claudio Gioè. “Ho visto un pezzo di questa serie televisiva e ho pianto”, ammette la moglie di Mike Bongiorno. A quanto pare Claudio Gioè è stato credibilissimo, d’altronde ha studiato Mike da cima a fondo, come spiegato dalla stessa Daniela: “Ha imparato tutti i suoi movimenti, i modi di fare […] sembrava proprio lui”.

