Daniela Zuccoli, Michele, Nicolò e Leonardo: i grandi amori di Mike Bongiorno

Daniela Zuccoli è stata il grande amore di Mike Bongiorno che, al suo fianco, ha vissuto anni felici condividendo con lei tutti i suoi successi costruendo anche una famiglia con la nascita dei figli Michele, Niclò e Leonardo. Dopo essersi incontrati a Capri, i due non si sono più lasciati e nel 1972 si sono sposati restando l’uno accanto all’altra fino all’ultimo giorno di vita del conduttore. A distanza di 15 anni dalla sua morte, Mike Bongiorno continua ad essere presente nella vita della moglie e dei figli che, oggi, collaborano con la madre nell’azienda di famiglia “Bongiorno Productions”.

“È come se non fosse mai andato via. […] È una cosa quasi sovrannaturale. Sono passati quindici anni dalla sua morte, eppure è sempre presente nelle nostre vite”: ha confidato in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi.

Daniela Zuccoli e il ricordo di Mike Bongiorno

Non è facile per Daniela Zuccoli andare avanti senza Mike Bongiorno che ha amato per 40 anni e che non pensava di perdere improvvisamente. “È morto nel modo migliore, senza rendersene conto, tra le mie braccia, dicendomi parole bellissime. Ha avuto la morte più bella, con me di fianco, cosa che non succederà a me. Per me è stato un trauma pazzesco, fino a 5 minuti prima stava benissimo, stava partendo con un nuovo programma su Sky, era nel pieno dell’attività. Nostra nipote Luce ha compiuto 15 anni in questi giorni. Quel pomeriggio mi era arrivata la sua foto sul telefonino. Mi sono alzata, sono andata a farla vedere a Mike, e lui mi ha detto: “Che bella, sembri tu quando prendi il sole”. Ero il suo sole“, ha raccontato lei a Chi.

Ricordando gli anni vissuti accanto al celebre conduttore, ha concluso: “Mike mi manca tantissimo, ogni minuto, ma ho soltanto ricordi belli di lui, di quello che ci ha insegnato, di come ci ha illuminato”.