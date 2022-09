Daniele Bossari: “Mia moglie Filippa Lagerback mi ha rianimato”/ “Stavo morendo e…”

Nel corso della sua intervista a “Verissimo”, Daniele Bossari ha raccontato quanto sia stata preziosa nel suo cammino contro la malattia (tumore alla gola) sua moglie Filippa Lagerback, poi intervenuta in studio. Addirittura, c’è stato un episodio nel quale Filippa ha salvato la vita al marito: “Sapendo di affrontare chemio e radioterapia, andavo a passeggiare con lei nei boschi, per ritrovare energie e assorbirla dalla natura – ha detto il conduttore –. Mi sono sentito molto male durante una di queste. Lei mi ha letteralmente rianimato: sentivo la vita che si spegneva e lei guardandomi negli occhi mi ha restituito proprio la vita. Sono devoto a lei”.

MALATTIA DANIELE BOSSARI: TUMORE ALLA GOLA/ "Mi sono sentito mancare..."

DANIELE BOSSARI: “CON FILIPPA LAGERBACK È AMORE VERO”

Presente anche lei in diretta, Filippa Lagerback ha ricordato che di fronte alla malattia bisogna sorridere e lasciare i problemi ai medici: “Io ho sempre creduto che per Daniele sarebbe andato tutto bene”. Il conduttore ha poi ricordato come il loro sia amore vero e come sia stato fondamentale avere accanto una donna come lei in un momento tanto delicato quanto quello appena vissuto da lui, per poi annunciare anche in diretta televisiva di avere “domato la bestia” che gli ha fatto tremare i polsi per mesi.

