Daniele si ritira da Bake Off Italia 2022/ Perché? “Mia madre sta male, devo andate da lei”

Daniele si ritira da Bake Off Italia 2022 alla prima puntata: cos'è accaduto

Purtroppo il percorso di Daniele a Bake Off Italia 2022 si interrompe già alla prima puntata. Nonostante il concorrente abbia dato prova della sua abilità in cucina e della sua grande passione per i dolci, alla fine della prima puntata ha annunciato il suo ritiro. Daniele ha infatti deciso di lasciare la gara per poter tornare d’urgenza a casa dopo aver saputo di alcuni problemi di salute di sua madre. L’aspirante pasticcere non se l’è sentita di continuare la gara con la preoccupazione della salute della madre e ha così deciso di andare via, per starle vicino in questo momento difficile.

Non è però detto che non possa tornare il prossimo anno; la stessa Benedetta Parodi, salutandolo, gli ha augurato di tornare sotto il tendone di Bake Off per la prossima edizione. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Chi è Daniele, concorrente di Bake Off Italia 2022

Daniele è uno dei concorrenti della nuova stagione di Bake Off Italia 2022, lo show più dolce del piccolo schermo condotto con grandissimo successo da Benedetta Parodi. Tutto pronto per la nuova edizione in partenza da venerdì 2 settembre in prima serata su Real Time. Tra i concorrenti c’è anche Daniele: 40enne catanese che lavora in banca. L’aspirante pasticcere è felicemente sposato e ha una figlia che definisce “il giudice più severo dei suoi dolci”. Grande appassionato di cucina, ma anche di tanti altri hobbies, Daniele è riuscito a costruire tutto da solo una cella di lievitazione.

Parlando della pasticceria e di come è nato l’amore per i dolci ha detto che “la pasticceria per lui è casa perché gli consente di alzare sempre l’asticella”. Tra i suoi sogni nel cassetto: aprire una pasticceria in Francia!

Chi è Daniele concorrente di Bake Off Italia 2022

Daniele, concorrente di Bake Off Italia 2022 si è presentato così: “sono Daniele, ho 40 anni e sono un bancario. Sono nato e cresciuto a Catania, sono sposato da 10 anni con Alessia e da lei ho avuto una meravigliosa bambina di nome Francesca. Da quando c’è lei devo dire che ho migliorato anche i miei dolci perchè ha un aspetto molto critico”.

Quando e come è nata la passione per i dolci? “La mia passione per la pasticceria nasce sin da piccolo da quando con la mia nonna preparavamo la crema pasticceria. Tutto il mio tempo libero lo passo ad acquisire nuove conoscenze. Ho svariati lobbies nella vita, a me piace costruire qualcosa che funziona e per questo che ho costruito una cella di lievitazione”. Parlando di se, Alessio ha detto “mi ritengo una persona estroversa, abbastanza equilibrata, ma sicuramente pignola. Il mio punto di vista è che un dolce lo mangi prima con gli occhi e poi lo gusti”. Infine il suo sogno nel cassetto:”l’obiettivo più grande che cerco di perseguire è quello di avere una pasticceria tutta mia in Francia”.

