Daniele Dal Moro assente a Uomini e donne, perché?/ “Ha detto no alla scelta”

Con il suo ritorno sui social ormai la settimana scorsa, Daniele Dal Moro ha di fatto annunciato il suo addio al trono di Uomini e donne e ieri ne abbiamo avuto la conferma. L’ex gieffino era arrivato sul trono come paladino del possibile rialzo degli ascolti ma così non è stato, anzi, proprio per questo è stato messo in panchina insieme a Carlo e Sara nella versione chat al contrario di quanto è successo con Giovanna Abate. Alla fine la tronista ha avuto la sua scelta con ottimi ascolti mentre per Daniel Dal Moro non ci sarà questa gioia, almeno non adesso. Non sappiamo se Daniele avrà modo di tornare nella prossima edizione in partenza a settembre, ma quello che è certo è che oggi Daniele Dal Moro non sarà nel programma e non avrà modo di fare la sua scelta perché troppo poco è stato il suo percorso per arrivarci.

DANIELE DAL MORO ASSENTE A UOMINI E DONNE, NIENTE SCELTA PER LUI?

I fan lo avevano già capito la scorsa settimana quando l’ormai ex tronista aveva pubblicato la sua prima foto sui social dopo una lunga assenza al grido di: “Tornato nella giungla”. Nemmeno una parola sul suo percorso a Uomini e donne e sulla possibile scelta ma visto che la trasmissione ha annunciato il ritorno di Sara e Carlo per la scelta sorvolando sul futuro di Daniele, ormai è certo che lui non ci sarà. Sarà Maria de Filippi a dire perché Daniele Dal Moro non sarà in puntata oggi? Sul perché della sua mancata scelta oppure sarà lui a farlo sui social? Lo scopriremo nelle prossime ore.



