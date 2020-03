Pamela, lite con Daniele Dal Moro a Uomini e Donne/ “Sei indecifrabile. Me ne vado..”

Puntata ricca di discussioni per Daniele Dal Moro quella del trono classico di Uomini e Donne in onda oggi. Dopo la lite con Carlo Pietropoli, Daniele litigherà anche con Pamela, una sua corteggiatrice che sembrava aver conquistato le simpatie del veronese. Come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, Daniele racconterà che, nella scorsa puntata, ha sfiorato la spalla di Pamela lasciando lo studio. Un gesto che ha entusiasmato la corteggiatrice, sicura di piacere davvero al tronista. In esterna, però, l’imprenditore veronese ha riportato sulla terra la dolce Pamela affermando che quel gesto avrebbe potuto farlo con qualsiasi corteggiatrice e di averlo fatto con lei solo perchè gli era vicina. Le parole di Daniele feriscono Pamela che, in esterna, non riesce a nascondere la propria delusione.

PAMELA, LITE CON DANIELE DAL MORO A UOMINI E DONNE: “IO SONO SEMPRE ME STESSO”

Daniele Dal Moro continua a non dare certezze alle sue corteggiatrici e di fronte all’entusiasmo di Pamela, ha subito rimesso le cose in chiaro. “Tu puoi capire come sono io, caxxo, perché io sono sempre me stesso al 100%. Tu invece sei indecifrabile”, dice Daniele in esterna “Non è vero“ – ribatte lei mentre il tronista aggiunge – “ah, sì? Allora, io adesso me ne vado, te rifletti su quello che ho detto, in settimana“. In studio, nella nuova puntata del trono classico, tra Daniele e Pamela ci sarà la resa dei conti. La giovane corteggiatrice accuserà Daniele di non riuscire ad avere un confronto costruttivo e di non sapere accettare di essere contraddetto dando così ragione a Ginevra che, dopo averlo conosciuto, sta continuando il suo percorso con Carlo Pietropoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA