Daniele Dal Moro, attacco a Tavassi/ “I microfoni al GF si sono staccati da soli, la madre ha inventato…”

Daniele Dal Moro contro Edoardo Tavassi

Amicizia finita tra Daniele Dal Moro ed Edoardo Tavassi? Dopo la discussione avuta in Sardegna con Oriana Marzoli con cui sta lentamente riallacciando i rapporti, Daniele Dal Moro ha lanciato una serie di frecciatine ad ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Attraverso una diretta su Twitch aveva parlato in modo generico senza fare nomi, ma su Twitter, aggiungendo una serie di dettagli, ha fatto intuire di non gradire l’atteggiamento di alcuni concorrenti. Dalle parole di Daniele, i fan hanno immediatamente capito che si riferisse ad Edoardo Tavassi.

Daniele Dal Moro, pace con Oriana Marzoli e frecciatina agli ex vipponi/ Nel mirino Tavassi e Micol?

In una serie di tweet, infatti, Dal Moro cita i microfoni staccati, caso accaduto nel famoso van e che ha scatenato una serie di polemiche e ha fatto riferimento ad alcune dichiarazioni che avrebbe rilasciato la madre.

Le parole di Daniele Dal Moro su Tavassi

“Quindi prima era il gf che aveva capito male, poi sono i microfoni che si sono staccati da soli, poi in realtà stavano scherzando, poi la mamma le cose se le è inventate, poi sono gli Oriele che si inventano le cose, poi sono io che faccio fan service su twitch“. E’ questo il primo tweet con cui Daniele Dal Moro si è scagliato contro Tavassi che, finora, non ha replicato al veneto.

In un tweet successivo, poi, Dal Moro ha aggiunto: “Poi non è che la mia relazione è finta e che ho capito male, poi nelle room alle 3 di notte in realtà lo hanno teletrasportato, poi sono io che devo placare i miei fan perché dicono cattiverie, poi non è che non fa tag per la sua amica è che è poco social, poi… ma vaffan…”, conclude.

