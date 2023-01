Daniele Dal Moro “dubbioso” su Oriana Marzoli/ “Frequentiamoci fuori dal GF VIP”

Daniele Dal Moro non si fida di Oriana Marzoli al GF VIP

Daniele Dal Moro e i tanti dubbi su Oriana Marzoli. I due al Grande Fratello Vip 2022 si stanno conoscendo, ma sono troppe le insicurezze del gieffino legate in parte anche al suo passato. Durante la diretta, infatti, Alfonso Signorini cerca di ricostruire come mai Daniele ha questo sentimento di sfiducia verso la influencer spagnolo. Proprio Signorini, durante la diretta, parlando del passato di Daniele ha rivelato al grande pubblico: “hai subito delle angherie durante l’adolescenza che ti hanno segnato e fatto perdere fiducia nel prossimo”.

L’ex gieffino parlando proprio della sua vita ha raccontato: “il mio percorso e la mia vita è stata segnata da persone che non si sono comportate nel migliore dei modi con me e non so perchè. Non credo di essermelo meritato, non sono mai stato una persona cattiva”.

Oriana Marzoli: “sono interessata a Daniele Dal Moro”

Daniele Dal Moro è dubbioso sul reale interesse di Oriana Marzoli al Grande Fratello Vip 2022. La modella e influencer spagnola non nasconde il suo interesse verso il gieffino: “oglio stare qui, ma non faccio le cose per stare qui. Non sono innamorata, mi interessa molto”. Ma qual è il problema tra i due? A raccontarlo è proprio il concorrente: “il problema tra me ed Oriana non è la fiducia, il mio punto di domanda è che non riesco a capire il valore che da a questa cosa per il trascorso all’interno della casa”.

Dallo studio Sonia Bruganelli dice la sua: “per Daniele quello che ha visto prima conta, è vero che sono in casa, ma di base ha paura di rimanere bruciato”. Non solo, la moglie di Paolo Bonolis ha aggiunto anche: “proprio Daniele le ha detto frequentiamoci fuori da qui senza problemi”. Che la coppia sia destinata a durare anche fuori dalla casa.

