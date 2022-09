Daniele Dal Moro in lacrime al GF Vip, racconta il passato/ “Mio padre non c’era mai”

Daniele Dal Moro racconta il suo difficile passato al GF Vip: le sue dichiarazioni

Daniele Da Moro si confessa al Grande Fratello Vip 2022, l’ex tronista di Uomini e Donne ha voluto raccontare il suo doloroso passato alle inquiline Cristina Quaranta e Carolina Marconi.

Il concorrente ha svelato il rapporto complicato con suo padre, durante la sua infanzia e adolescenza, come riporta Coming Soon: “Mio padre non c’è mai stato e io sono andato via a 17 anni proprio perché vivevo quasi da solo a casa dei miei genitori. Tornavo a casa e mia nonna che abitava giù o la donna delle pulizie mi faceva il pranzo. Quindi appena ho potuto sono andato via. Quindi vorrei trovare una compagna e dare a mio figlio quello che io non ho avuto. Questa è una cosa che non tollererei di sbagliare.” Una parentesi molto dolorosa della sua vita che lo ha reso più responsabile e maturo e che lo spinge a volere una famiglia quanto prima.

Daniele Dal Moro/ "Vorrei dare a mio figlio qualcosa che non ho mai avuto nella mia infanzia"

Daniele Dal Moro e il perdono verso il padre: “Non nutro rancore”

Daniele Dal Moro, che aveva già partecipato al GF Nip, ha svelato il suo passato tormentato al Grande Fratello Vip 2022. Dopo aver raccontato l’assenza del padre nella sua infanzia e la sua conseguente fuga da casa a 17 anni, l’ex tronista svela di non nutrire rancore verso il genitore.

Come riporta Coming Soon, Daniele Dal Moro dichiara: “Io non ho mai provato rancore per mio padre perché ha sempre fatto il suo lavoro perché spinto dalla passione – ha confessato il concorrente del Gf Vip con le lacrime agli occhi – Però non c’era mai e mia mamma non si è mai lamentata. Forse dieci minuti, ma poi mai lamentata nonostante dovesse star dietro a me che combinavo casini e a mia sorella di 10 anni più piccola.” Che i due abbiano un confronto durante la diretta? Alfonso Signorini potrebbe invitare il padre del concorrente in studio…

