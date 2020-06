Daniele Dal Moro non ha scelto a Uomini e Donne, perché?/ La redazione: “Poco tempo”

C’è stata la scelta di Giovanna Abate, poi quelle di Carlo Pietropoli e Sara Shaimi ma tanti si sono chiesti che fine avesse invece fatto l’ultimo tronista rimasto: Daniele Dal Moro. L’ex gieffino è stato infatti l’unico a non essere tornato in studio per fare la sua scelta, né si è mostrato in video per spiegare perché. È però tornato sui social dove, a chi gli ha chiesto della sua assenza a Uomini e Donne, ha risposto “Come puoi immaginare non posso dirti molto. Quello che posso dirti è che, ad oggi, dati gli avvenimenti degli ultimi mesi, e visto il momento storico che purtroppo stiamo vivendo, non c’è nulla di certo”. Nulla di chiaro, insomma. A sciogliere ogni dubbio è però arrivata la redazione di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, la redazione spiega perché Daniele Dal Moro non ha scelto

“Daniele Dal Moro non ha scelto e vi spieghiamo perché”, si legge sul Magazine di Uomini e Donne, dove la redazione ha voluto finalmente fare chiarezza. E infatti spiega: “Lui era all’inizio del suo percorso quando è avvenuto il fermo delle puntate a causa della pandemia. I tempi quindi non erano maturi per conoscere una persona al di fuori dello studio”. Dunque non c’è stata la scelta di Daniele perché il tronista non era pronto a farla, avendo avuto meno tempo rispetto ai suoi compagni d’avventura. Questo vuol dire che Daniele potrebbe tornare in studio a settembre, alla partenza della prossima edizione di Uomini e Donne, e ricominciare le conoscenze. L’altra ipotesi è che l’avventura nel dating show di Maria De Filippi per Daniele si concluda qui. L’amore arriverà fuori?



