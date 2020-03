Daniele Dal Moro/ Pesa la corteggiatrice e la elimina: “Hai fatto colazione pesante!”

Daniele Dal Moro continua a far discutere. Lo ha fatto al Grande Fratello e anche dopo per via della sua liason con Martina Nasoni e poi per il presunto bacio con Ambra Lombardo, e adesso? La sua notorietà continua ed un anno dopo, o quasi, lo troviamo protagonista, nel bene e nel male, a Uomini e donne come tronista. Il clou del suo percorso, o almeno lo speriamo, è arrivato ieri quando Maria de Filippi ha continuato a sottolineare che si tratta di un tronista un po’ particolare che ha dei gusti un po’ particolari nella scelta delle sue corteggiatrici ed è stato in quel momento che è andato in scena un video in cui lo vediamo alle prese con particolari provini in cui le sue corteggiatrici sono state chiamate a salire sulla bilancia per mostrare il loro peso. Clicca qui per vedere il video del momento.

DANIELE DAL MORO PESA LE SUE CORTEGGIATRICI E SCOPPIA LA POLEMICA

Daniele Dal Moro ha spiegato più volte che ama le ragazze molto magre e piccine fisicamente e lo ha confermato anche nella puntata di ieri di Uomini e donne quando ha pesato le sue corteggiatrici. Il tronista le ha accolte nell’ufficio casting sottoponendole ad un test con delle domande sulla vita personale, poi l’altezza e alla fine il peso testando la loro sincerità mettendole direttamente sulla bilancia. Con Ginevra, una delle sue corteggiatrici, ha usato subito la bilancia guardando poi il peso al grido di: “Hai fatto colazione pesante!”. Lei ha subito replicato: “Sono cicciotta? Chiedere il peso una donna la prima volta, non è proprio carino…”. In studio poi è successo di tutto come è successo sui social dove in molti hanno inveito contro il tronista ma anche contro le corteggiatrici che si sono lasciate coinvolgere in questa farsa.

