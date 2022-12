Daniele Dal Moro piange per la sorella Michela/ “Passava le notti sul divano con me”

Daniele Dal Moro: “Mia sorella e io, tanti anni di differenza ma…”

Daniele Dal Moro al Grande Fratello Vip si emoziona parlando della sorella Michela, poco prima della sua sorpresa in studio. Raccontando il rapporto con lei, rivela: “Io e mia sorella abbiamo tanti anni di differenza. Quando io ero un po’ più giovane lei era troppo piccola per starmi vicino. Poi quando è cresciuta, nei momenti brutti c’è sempre stata. Sempre, facendo tutto quello che poteva fare, anche solamente con la sua presenza. Passava le notti con me anche se doveva andare a scuola. Passava le notti sul divano a farmi da cuscino“.

Luca Onestini, stoccata a Daniele Dal Moro/ "Wilma prova qualcosa e l'hai baciata!"

Daniele Dal Moro rivela: “Michela? L’ho vista piangere solo una volta”

Nel corso della sua confessione, Daniele Dal Moro ha voluto anche ricordare un episodio specifico: “Lei è molto simile a mio padre, non l’ho mai vista piangere. Una notte mi sono addormentato per sfinimento sulle sue gambe e quando mi sono svegliato l’ho vista piangere, è stata l’unica volta. So il bene che mi vuole, anche se non ne parliamo molto. Entrambi sappiamo quello che siamo l’uno per l’altro. Ho sempre cercato negli ultimi anni di essere un fratello di cui non si dovesse vergognare. Se c’è una persona che mi manca è sicuramente mia sorella“.

MICHELA, CHI È LA SORELLA DI DANIELE DAL MORO/ "Non cadere nelle provocazioni e non lasciarti condizionare"

Dopo un’infanzia trascorsa soffrendo molto a causa dell’assenza dei suoi genitori, Daniele Dal Moro ha passato l’adolescenza frequentando persone sbagliate e arrivando anche ad essere dipendente dalle droghe. Nel passato, il concorrente anche avuto problemi alimentari. “Il mio sogno sarebbe quello di stare bene” ha rivelato al Grande Fratello Vip. Proprio la vicinanza di Michela lo ha aiutato a stare meglio, uscendo dal periodo difficile.

LEGGI ANCHE:

Sonia Bruganelli vs Charlie Gnocchi: "Non affronti il duello"/ "Stai zitto e poi..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA