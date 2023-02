Daniele Dal Moro piange per Martina Nasoni al GF Vip/ “Perché vieni qui a buttarmi merd* addosso?”

Daniele Dal Moro piange per Marina Nasoni dopo la diretta del GF Vip

Momento difficile per Daniele Dal Moro al Grande Fratello Vip 7. Dopo la diretta del 14 febbraio, il concorrente ha avuto un vero e proprio crollo e si è sfogato in lacrime in merito alla lite avuta con Martina Nasoni. Tra i due sono volate parole molto pesanti ed entrambi hanno messo in dubbio l’affetto che c’è stato tra loro in tutti questi anni.

Daniele non si aspettava da Martina un comportamento del genere e il fatto di aver messo in discussione il suo affetto lo ha portato a sfogarsi: “Visto che la verità la sai, perché devi venire qua a buttarmi merd* addosso?” ha tuonato il gieffino in un fiume di lacrime.

Daniele Dal Moro, crollo durante la notte al GF Vip

Lo sfogo di Daniele Dal Moro è stato molto duro e ha coinvolto non solo Martina Nasoni. Le urla del gieffino sono arrivate chiare fin fuori dal confessionale e le sue dichiarazioni sono diventate in poco virali. Questa parte dello sfogo del gieffino: “Sono stanco di prendermi tutto addosso che poi non ho fatto nulla. Allora preferivo starmene a casa mia. Perché io di beccarmi la me**a addosso non ne ho voglia e poi vedere le persone che dicono che parlo male e che la tratto a pesci in faccia. Ma vaff*****o. Allora che la televisione la facessero con qualcun altro che io non sono certo qui per vendere la mia anima. Io ero qui per fare il mio percorso e speravo che fosse decente. Allora visto che sono arrivato a 140 giorni me ne vado via che sto bene, non che sto male. Perché dopo in ambulanza a casa ci vado io e non voi. Basta! Veramente basta.”

