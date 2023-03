Daniele Dal Moro, promessa d’amore a Oriana al GF Vip/ “Ecco cosa faremo quando usciremo da qui”

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, insieme anche dopo il GF Vip: la promessa in diretta

Dopo settimane di liti e scontri, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli stanno finalmente vivendo un momento sereno nella Casa del Grande Fratello Vip. I due sono molto vicini in questi giorni, complice probabilmente anche il pensiero di potersi presto vivere fuori dalla Casa e, dunque, lontani dalle telecamere. A pensare al dopo è sicuramente Daniele che, in un fuori onda della diretta del GF Vip del 13 marzo, le ha promesso che per lei ci sarà anche fuori.

“Quando esci io sono lì, fine. Stiamo insieme, ci vediamo, parliamo, vediamo cosa succede.” ha spiegato Daniele ad un’Oriana al settimo cielo prima di conoscere l’esito del televoto per l’eliminazione. “Io a lui ci tengo veramente, voglio che lui lo capisca!” ha d’altronde aggiunto la venezuelana in confessionale.

Daniele Dal Moro pronto a frequentare Oriana anche dopo il GF Vip

Dopo la puntata, Daniele Dal Moro è tornato a parlare di Oriana e di cosa accadrà tra loro una volta finito il Grande Fratello Vip: “Aspetto quel momento con ansia, – ha ammesso – perché sono sicuro che una volta uscito da qua sarà più facile per me riuscire ad avere le risposte che cerco. Sicuramente non saranno 15 giorni di lontananza a far cambiare le cose tra me e lei, a far sparire quello che di bello abbiamo costruito in questi mesi“. Daniele è dunque deciso e pronto a continuare la sua frequentazione con Oriana dopo il GF Vip, dicendosi inoltre molto preso da lei e desideroso di conoscerla meglio. Sarà il preludio di un nuovo grande amore?

