Daniele Dal Moro vuole farsi squalificare dal GF Vip?/ Violato regolamento, Romita: “Ce l’ha con gli autori”

Daniele Dal Moro senza microfono al GF Vip: squalifica in arrivo?

Daniele Dal Moro vuole uscire dalla casa del Grande Fratello Vip 7? L’ex tronista di Uomini e Donne sta vivendo momenti difficili dopo la diretta di lunedì scorso. In puntata, Daniele è stata accusato da Sonia Bruganelli e da Edoardo Donnamaria di essere incoerente, soprattutto nel suo rapporto con Oriana Marzoli. Lunedì sera Dal Maro ha ribadito come stanno le cose tra lui e l’influencer venezuelana: “Una relazione con Oriana? Assolutamente no, non c’è. Passiamo del tempo insieme ma se per relazione intendi che è la mia ragazza, no. Fuori da qua? Ad oggi, no”.

Nel dopo puntata Daniela ha avuto un confronto con Edoardo, ma nel corso della discussione Dal Moro ha buttato il microfono a terra. Parlare senza è una violazione del regolamento del reality show di Canale 5: l’ex tronista rischia di essere squalificato per questo motivo? Per ora non c’è stato alcun richiamo per Daniele Dal Moro.

L’umore di Daniele Dal Moro è molto cambiato negli ultimi giorni e anche gli altri vip se ne sono accorti. Secondo alcuni utenti di Twitter, Daniele Dal Moro sarebbe arrabbiato con gli autori del programma: “Lui non riesce a cancellare lo storico. Gli ho detto che Oriana è una persona e non un giocattolo, almeno una cosa deve farla. Non può continuare a fare questo ‘stop’ and ‘go’ tra momenti di dolcezza a momenti di esclusione nella sua vita. Oltre a fare un danno ad una persona si rende ridicolo lui. Poi sono andato a dormire: che altro avrei dovuto dirgli?”, ha detto Attilio Romita ad Oriana. E ha aggiunto: “Oggi ha dormito tutto il giorno. Lui va in Confessionale perché ce l’ha con loro per quel tweet”, facendo riferimento agli autori. Secondo gli attenti utenti del web, Daniele sarebbe più volte rimasto in casa con gli occhiali da sole, togliendosi anche il microfono, per “protesta” contro gli autori.

Oriana domanda ad Attilio dove sia finito Daniele poi aggiunge:

“Ma lui che pensa? che deve fare l’angioletto qua?”. #oriele #gfvip pic.twitter.com/BQzN6xgMGJ — 𝕸𝖆𝖘𝖘𝖎𝖒𝖎𝖑𝖎𝖆𝖓𝖔 (@barumiliano) January 24, 2023













