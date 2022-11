Daniele Dal Moro, Wilma Goich gelosa di Nikita Pelizon e dei grattini/ “Deve stare attenta, io la schiaccio”

Wilma Goich: la cotta per Daniele Dal Moro

Wilma Goich ha ammesso di essersi presa una bella cotta per l’ex tronista Daniele Dal Moro dentro la casa del Grande Fratello Vip 2022. La cantante, parlando con Sarah Altobello, ha confessato: “Venendo qui tutto potevo immaginare fuor che questo. Sì tutto tranne questo. Adesso me la vivo come viene. Questa cosa mi fa stare bene. Il fatto di stare qui mi piace perché non dico ‘chissà se incontro questa persona’, ma dico ‘qui so che c’è di sicuro lui’. Però c’è un abisso tra noi. Fuori in 20 anni non ho mai trovato una cosa così”. E ha aggiunto: “Magari mi ama come persona, perché lo comprendo. Lui poi è cancro ascendente cancro come il mio ex. Comunque mi piace tanto come persona, lui mi ha risvegliata”.

Nelle ultime ore Wilma non ha nascosto di essere gelosa del rapporto che si è instaurato fra Daniele Dal Moro e Nikita Pelizon.

Secondo Wilma Goich, Nikita Pelizon provocherebbe l’ex tronista di Uomini e Donne: “Lui era seduto qua, lei è venuta a sedersi vicino a lui ed ha iniziato a fargli i grattini in testa. Con quello sguardo. Tutta una provocazione. Ma io sono un carroarmato, lei deve stare attenta perché io la schiaccio. E sai come? Io vado da lui lo guardo e gli dico: ‘mi viene da vomitare’…”, ha detto la ex moglie di Edoardo Vianello ad alcuni compagni.

Anche Eleonoire Ferruzzi che si era invaghita di Daniele Dal Morto aveva avuto da ridere sull’atteggiamento di Nikita Pelizon: “Appena vede un ragazzo che interessa ad una lei subito ci si butta sopra“ […] Se tu mi pesti la coda e fai la cosa di mettere gli occhi sulla persona a cui li ho messi io, ti rovino e basta! Perché ci prova e punto! Ma andasse a rifarsi quel naso che sembra Pippo Franco!”. Elenoire Ferruzzi è stata eliminata proprio per le sue dure esternazioni contro Nikita, Wilma Goich cadrà nella stesso tranello?

