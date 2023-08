Daniele De Bosis, sfogo commosso dopo Temptation Island 2023/ “Vittoria? 4 anni non si dimenticano così”

Daniele De Bosis rompe il silenzio su Instagram dopo Temptation Island 2023 e parla dell’ex Vittoria Egidi

La coppia di Daniele De Bosis e Vittoria Egidi è una delle due che è arrivata fino all’ultima puntata di Temptation Island 2023. Purtroppo l’epilogo per la loro storia non è stato dei migliori: Vittoria, dopo essersi lasciata andare ad un bacio con il single Edoardo, è stata poi lasciata da Daniele. “Spero possa perdonarmi” ha aggiunto allora lei, ammettendo di aver sbagliato. Ad oggi Daniele e Vittoria non sono tornati insieme, anzi la loro storia sembra sia definitivamente conclusa.

Dopo le parole di Vittoria, anche Daniele ha rotto il silenzio sui social, ringraziando chi l’ha sostenuto in queste settimane e svelando come sta oggi. “Faccio questo video per ringraziarvi, – ha esordito su Instagram Daniele – ho ricevuto tantissimi messaggi e sono contento che tutti abbiate capito cosa ho dentro e non vi siete basati sull’aspetto fisico”.

Daniele De Bosis affranto dopo la rottura con Vittoria Egidi: “4 anni non si dimenticano da un giorno all’altro”

Daniele ha poi parlato della sua avventura a Temptation Island e della rottura con Vittoria, finale che ancora non è riuscito a superare. Effettivamente commosso, Daniele ha fatto sapere: “Ad oggi sto meglio, non al 100% ma sto sulla buona strada per stare bene. 4 anni non si scordano da un giorno all’altro.” Parole di dolore anche quelle di Vittoria, che su Instagram ha dichiarato: “Non è facile tornare alla vita di tutti i giorni, conscia del fatto che quest’esperienza abbia cambiato tutto. Conscia di aver affrontato nel modo sbagliato le problematiche esistenti. E conscia di aver ferito e deluso molte persone”.

