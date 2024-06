Daniele Dezi, chi è il fidanzato di Gaia Gozzi/ “Una persona speciale dal cuore grande”

Forse non tutti sanno che il cuore di Gaia Gozzi batte da ormai diversi anni per Daniele, il fidanzato produttore, bassista e autore musicale. Nel corso della sua carriera ha contribuito a diversi progetti importanti, collaborando con Achille Lauro, Clementino e Coz. Conosciuto anche come Orang3, Dezi è nato a Roma ed è papà di una bimba di nome Ella, nata da una precedente storia d’amore.

Attualmente è felice e contento al fianco di Gaia, con cui sta costruendo le basi per un futuro importante. Proprio a Verissimo l’ex cantante di Amici, parlando del rapporto col fidanzato, aveva detto di essere al settimo cielo e in ottime mani: “Ho sempre cercato di preservare la mia vita personale il più possibile. Ma sono felice, molto”.

La felicità di Gaia al fianco di Daniele Dezi: “Il mio fidanzato è una persona speciale”

Parlando della storia con Daniele, la Gozzi aveva fatto intuire di stare insieme al producer dal 2019 circa: “Il mio fidanzato è una persona molto discreta, con lui sono felicissima”, le sue parole nel salotto di Silvia Toffanin. “E’ una persona veramente speciale, ha un cuore enorme ed è un grande compagno”, aveva ancora aggiunto l’ex stella di Amici a Verissimo, sciogliendo i dubbi e i misteri di allora sul fidanzato.

Da quel momento sono stati davvero rari i momenti in cui la cantante e il producer si sono fatti pizzicare l’uno in compagnia dell’altro, anche per preservare la propria privacy e la vita di coppia a cui sono molto legati.

