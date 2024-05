Daniele Dezi, fidanzato Gaia Gozzi/ La cantante di ex Amici: “sono molto felice con lui”

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore di Gaia col fidanzato Daniele Dezi, in arte Orang3. La cantante, vincitrice di una passata edizione di Amici di Maria De Filippi, è legatissima al fidanzato di professione produttore musicale, ma anche bassista, autore e collaboratore musicale. La musica li ha sicuramente uniti sin dall’inizio, visto che Daniele Dezi ha collaborato con grandi nomi del panorama musicale italiano come Achille Lauro, Coez e Clementino. Non solo, Orang3 fa parte anche del duo di produttori “Frenetik&Orang”. La musica è sempre stata una grande passione sin da bambino. All’età di 14 anni ha iniziato a suonare il basso imitando i Red Hot Chili Peppers. Successivamente l’incontro con Daniele Mungai, in arte Frenetik, l’ha portato ad fondare uno studio di produzione musicale.

Negli anni ha lavorato e collaborato con Gemitaiz, Carl Brave, Achille Lauro e scritto anche parte del testo di “Rolls Royce” e “Me Ne Frego”, due super hit portate in gara da Achille Lauro al Festival di Sanremo. Tra le sue collaborazioni anche Salmo, Clementino, Ensi e MadMan.

La storia d’amore tra Gaia Gozzi e il fidanzato Daniele Dezi, in arte Orang3 prosegue da diversi anni. Ai tempi della partecipazione di Gaia ad Amici di Maria De Filippi, la cantante è stata spesso associata ad un misterioso ragazzo di nome Giorgio e poi al collega Alberto Urso. Si trattava di indiscrezioni e voci di corridoio. Da diversi anni, invece, Gaia fa coppia fissa con Daniele Dezi (Orange) con cui ha anche collaborato. I due sono molto discreti e riservati sulla loro vita privata e sulla relazione, anche se Gaia nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo si è sbottonata rivelando: “sono felice, molto”.

Non solo, la cantante di Amici ha anche aggiunto: “sono una persona che cerca di preservare molto la sua vita personale. Ma sono molto felice”. Infine Gaia Gozzi ha chiarito di voler preservare la vita privata del fidanzato Daniele Dezi, peraltro papà di una bimba nata da una precedente relazione, ma di aver voluto ufficializzare il loro amore vista la curiosità dei fan!











