Oggi è una stella indiscussa della musica italiana, unica nel suo stile e tra le più riconoscibili per la timbrica delicata ma sempre incisiva: stiamo parlando di Gaia Gozzi, vincitrice di Amici 2019. Una edizione che passerà inevitabilmente alla storia per essere stata vissuta, soprattutto nelle sue fasi cruciali, in totale assenza di pubblico e con tante ristrettezze a causa della pandemia. Nulla mise però a repentaglio la voglia di primeggiare di Gaia Gozzi, forte anche del supporto che durante l’esperienza nel talent ma anche prima ha sempre ricevuto da parte dei suoi genitori.

Proprio ai tempi dell’esperienza ad Amici 2019 abbiamo avuto modo di conoscere i genitori di Gaia Gozzi, sia tramite i racconti dell’ex allieva sia grazie ad un tenero contributo che proprio la mamma decise di offrire per dare ulteriore grinta e determinazione alla cantante. “Siamo fieri di te perché tu ti sei aperta piano piano, facendoti vedere per la tua forza ma anche per le tue fragilità. Devi essere in totale libertà, devi essere sempre consapevole del tuo valore ma con umiltà e gratitudine, soprattutto in un momento così importante, ti amiamo da morire”. Queste le parole della mamma di Gaia Gozzi, un esempio di amore viscerale che evidentemente è da considerare come fonte inesauribile per alimentare i sogni della cantante.

Gaia Gozzi, il distacco ‘necessario’ dai genitori per inseguire il suo sogno: “Papà ora è pazzo di gioia…”

Il percorso di Gaia Gozzi nel mondo della musica non è stato facile, soprattutto prima della vittoria ad Amici 2019. Da giovanissima ha lasciato casa, i genitori, partendo da sola alla ricerca di un sogno che forse ai tempi sembrava lontano ma che oggi si può considerare ampiamente conquistato. “Mio padre è pazzo di gioia per quello che mi è successo; a 18 anni, quando sono andata via di casa, non ho chiesto mai soldi. Era uno step necessario altrimenti non sarei riuscita a scrivere determinate canzoni”.