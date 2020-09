Daniele Dezi, fidanzato Gaia Gozzi/ L’artista Orang3 e l’amore per la bella di Amici

Daniele Dezi non è un nome sconosciuto per i fan di Gaia Gozzi: i due sono fidanzati e sono uniti dall’amore per la musica. Lui, in arte Orang3, ha aperto alcune date del tour di Coez dell’anno scorso. Con l’artista ha stretto delle collaborazioni importanti grazie al suo studio di produzione musicale, così come con Salmo, Achille Lauro, Gemitaiz e molti altri ancora. Per quanto riguarda la sua vita privata, abbiamo dovuto attendere diversi mesi prima che i due confermassero la loro love story. In tempi non sospetti, ovvero durante la partecipazione di Gaia ad Amici Speciali, si mormorava che i due fossero uniti da qualche mese. Poi il bacio immortalato sui social e rimbalzato fra le pagine dei giornali di gossip. Le cose però non sono tanto cambiate oggi, anche se Dezi non nasconde una fetta della sua vita privata. Lo scorso agosto lo abbiamo visto in campeggio con la figlia di sette anni. La piccola compare spesso negli scatti pubblicati da Orang3. “Lo sanno pure i gatti che è da fessi tatuarsi ad agosto ma come posso io mettere freno alla creatività, davvero non sarebbe da me”, scrive in un post. Nello scatto, la bimba infatti è impegnata a fare un tattoo sulla schiena del papà, a cui si sono aggiunti anche un sole e una luna attorno ai capezzoli. Clicca qui per guardare la foto di Daniele Dezi

DANIELE DEZI, FIDANZATO GAIA GOZZI: UN AMORE “MISTERIOSO”…

Daniele Dezi non è riuscito a rimanere lontano dalla fidanzata Gaia Gozzi durante la sua scorsa partecipazione ad Amici Speciali. Il produttore e polistrumentista infatti è stato annunciato da Maria De Filippi in occasione dell’ultima puntata del talent dedicato ai vip. Un bel modo per smentire anche i presunti flirt che erano stati attribuiti alla cantante, per via di un presunto legame con Alberto Urso. Oggi, sabato 19 settembre 2020, Gaia Gozzi sarà ospite di Verissimo e potrebbe rivelare qualcosa di più su Dezi, in arte Orang3. Nel corso dei mesi, entrambi gli artisti non hanno rilasciato alcuna dichiarazione in merito al loro rapporto e la curiosità dei fan continua a farsi sentire. L’ultima volta che Gaia ha parlato d’amore, ha preferito raccontare alcuni dettagli della sua precedente relazione. “Ho sofferto anche nella vita privata”, ha dichiarato a Grazia, “avevo una relazione e tavolta dimenticavo di cercare la mia felicità, smussavo troppo alcune parti di me”. Questo potrebbe essere uno dei motivi che hanno spinto la cantante a non sbilanciarsi troppo pubblicamente su Dezi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA