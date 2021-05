Daniele Dezi, fidanzato Gaia Gozzi/ Lui è già papà della piccola Ella ma…

Daniele Dezi aka Orang3, è uno dei musicisti al fianco di artisti come Coez ed Achille Lauro, ed è anche il fidanzato, almeno fino a prova contraria, di Chiara Gozzi, ex vincitrice di Amici. Proprio dietro le quinte del programma, quando ha partecipato alla versione vip, Maria de Filippi ha svelato l’arcano della loro storia d’amore parlando di una persona dietro le quinte che poteva essere gelosa del gossip su lei e Alberto, e all’epoca si trattava proprio di uno dei componenti del duo di producer Frenetik&Orang3. L’artista di Chega ritorna oggi sul palco come ospite del Concertone dell’1 maggio e a quel punto in molti vorranno saperne di più della sua vita privata, ma è davvero ancora fidanzata con Daniele Dezi? Al momento non c’è niente che lasci pensare al contrario ma mai dire mai soprattutto quando si tratta di persone molto riservate.

Daniele Dezi, fidanzato Gaia Gozzi, chi è e cosa fa nella vita?

Daniele Dezi, nato Roma, ha iniziato a suonare il basso in adolescenza per poi diventare un polistrumentista entrando nel 2007 nel ‘gruppo’ Frank Sent Us diventato poi Frenetik&Orang3 in coppia con Daniele “Frenetik” Mungari. I musicisti hanno alle spalle collaborazioni importanti con artisti moderni come Salmo, Clementino, Achille Lauro e Gemitaiz, e nel 2013 hanno contribuito al lancio di Coez producendo Chiama Me. Nel 2019 sono approdati al Festival Di Sanremo con Achille Lauro per presentare Roll Royce. E la sua vita privata? Ancora prima di conoscere Gaia Gozzi, Daniele Dezi è diventato padre della piccola Ella, nata da una precedente relazione.

