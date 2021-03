Daniele Dezi Orang3, fidanzato di Gaia/ La musica nelle vene: musicista, produttore e autore

Daniele Dezi è il fidanzato di Gaia, cantante vincitrice del talent show Amici 2020, e attualmente impegnata sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2021. Daniele Dezi è un personaggio molto noto nel mondo musicale, e i più attenti di voi lo avranno visto proprio ieri sera, in occasione della prima esibizione della giovane cantante: a dirigere l’orchestra vi era infatti Daniele Dezi. In arte Orang3 si tratta di un produttore musicale ma anche di un autore e di un bassista, famoso per le sue collaborazioni con artisti del calibro di Coez ed Achille Lauro.

Ha una pagina Instagram abbastanza seguita, circa 26mila follower, mentre non è certa la sua età, anche se a vederlo in foto dovrebbe avere fra i 30 e i 40 anni. Originario di Roma, è nella Città Eterna che si approccia al mondo della musica, iniziando a suonare il basso fin da ragazzino, da quando aveva 14 anni. La sua passione è poi esplosa decisamente al liceo, quando “ascoltavo solo i Red Hot Chili Peppers – ha raccontato Daniele Dezi durante un’intervista a Rockol – ricordo che gli altri ragazzi che suonavano come me avevano un sacco di puzza sotto al naso”.

DANIELE DEZI: LA FONDAZIONE DEL GRUPPO FRANK SENT US E LA COLLABORAZIONE CON COEZ

Daniele Dezi, diventando grande, ha potuto fare della sua passione un lavoro, visto che lo stesso ha creato nel 2007 il gruppo Frank Sent Us, poi divenuto Frenetik & Orang3, ma soprattutto, ha iniziato a collaborare nelle vesti di autore e produttore con Salmo, Coez, Clementino, Noyz Narcos, Achille Lauro, Brokenspeakers, e molti altri artisti. La collaborazione con Coez è iniziata di preciso nel 2013, quando il cantante di Nocera Inferiore non era ancora esploso sulla scena; i due lavorarono assieme al brano “Chiama me”, che venne presentato al Festival di Sanremo dello stesso anno, ma scartato dalla direzione. Nel 2018 viene invece pubblicato “Migliore di me”, mentre a fine 2019 “Zerosei” (il prefisso di Roma), due collaborazioni fra Coez e Dezi. In merito alla storia d’amore con Gaia non si sa moltissimo, se non che sia alquanto datata, anche se il gossip è emerso solo di recente, pochi mesi fa. Inoltre, i due non amano farsi vedere in pubblico, di conseguenza i loro unici scatti insieme sono quelli pubblicati sui social, come un tenero scatto mostrato lo scorso 20 gennaio.



