Daniele Dezi (Orang3), fidanzato Gaia Gozzi/ Quella volta in cui Maria De Filippi…

Daniele Dezi è il fidanzato della famosa Gaia Gozzi, nonché produttore e musicista romano che, assieme a Daniele Mungari, ha creato il gruppo Frenetik e Orang3. I due soci hanno cominciato a muovere i loro primi passi nel mondo della musica nei primi anni del duemila, prediligendo nel corso del tempo collaborazioni di prospettiva, come ad esempio quelle instaurate con artisti del calibro di Salmo, Clementino, Ensi, Achille Lauro, Gemitaiz, MadMan e Coez.

Soprattutto su quest’ultimo il producer ha creduto profondamente, fin dal principio, supportandolo nella realizzazione di brani come “Chiama me”, portato dal cantante – pur senza successo – alle selezioni per Sanremo Giovani.

Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale del producer, pare che Daniele Dezi sia fidanzato con Gaia Gozzi. La cantante vincitrice di Amici 19 e concorrente di Amici Speciali, in occasione di una delle ultime puntate dell’edizione, aveva fatto trapelare a suo malgrado alcuni indizi sulla storia col produttore. Nello specifico Maria De Filippi si era lasciata andare ad una frase che sostanzialmente smentiva il feeling tra Gaia e Alberto, in quanto la ragazza era evidentemente presa da un’altra persona speciale: Daniele Dezi?

