Daniele Di Lorenzo apre il Maphango beach club/ Vip già fremono per resort in Kenya

Il famoso produttore televisivo e cinematografico Daniele Di Lorenzo si prepara a stupire tutti con un nuovo e grandioso progetto. Quello che vedete nella foto che apre l’articolo è un vero e proprio paradiso e si trova poco distante dall’Italia, in Kenya, a 4 ore di aereo dal nostro paese. Si tratta di un resort di lusso, il Maphango beach club, ed è la struttura sulla quale ha investito Daniele Di Lorenzo, rimettendolo del tutto a nuovo.

Ora il progetto sembra sia arrivato a termine, d’altronde Di Lorenzo aveva raggiunto il Kenya per portare avanti la trattativa – andata dunque a buon fine – già qualche tempo fa. Il resort è un luogo molto esclusivo e si trova a Watamu, piccola città dalle spiagge coralline, un vero e proprio paradiso.

Maphango beach club, già decine di telefonate per il resort di lusso!

Stando alle indiscrezioni, sarebbero già tanti i Vip ad aver chiamato Daniele Di Lorenzo per partecipare all’inaugurazione della struttura, che si candida ad essere una delle più lussuose al mondo. D’altronde il luogo riesce a coniugare relax e lusso, natura e pace. Un posto che potrebbe dunque accogliere nei prossimi mesi volti molto noti e non solo italiani ma star di tutto il mondo. A quanto pare, Di Lorenzo avrebbe ricevuto decine di telefonate proprio in queste ultime ore. Stando a quanto fa sapere una fonte segreta, l’imprenditore è al lavoro giorno e notte per organizzare al meglio questa struttura. Un progetto su cui lavora da lungo tempo ma che sta per prendere definitivamente il volo!



