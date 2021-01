Daniele Di Lorenzo, affari in Kenya/ “In trattativa per un mega resort da rilanciare”

Il 2021 potrebbe rivelarsi un anno molto impegnativo dal punto di vista lavorativo per Daniele Di Lorenzo, tra i più brillanti produttori televisivi italiani. Gli impegni poi nel suo caso si traducono in soddisfazioni. Questo è il caso del nuovo progetto a cui sta lavorando. A rivelarlo è il giornalista Francesco Fredella, sempre bravo a captare le indiscrezioni del mondo dello spettacolo. Si parla di un viaggio di lavoro in Kenya per Daniele Di Lorenzo, che nei mesi scorsi ha fatto parlare di sé anche per la relazione con la showgirl Elena Morali. Un viaggio d’affari, dunque, per un importante investimento all’orizzonte.

Stando a quanto riportato dal collega sulle colonne di Libero, ci sarebbe una trattativa in corso. In questi giorni, infatti, è ospite dell’Acquarius club di Watamu, un gioiellino di straordinaria bellezza immerso nel verde. Un paradiso a cui Daniele Di Lorenzo potrebbe metter mano. In che modo? Secondo i rumors, a Daniele Di Lorenzo spetterebbe il compito di rilanciare una struttura che si trova sulla spiaggia.

DANIELE DI LORENZO IN KENYA PER UN MEGA RESORT

Daniele Di Lorenzo dovrebbe occuparsi nello specifico di Mapango beach, questo il nome della struttura che si trova sulla spiaggia, secondo le informazioni captate da Francesco Fredella. Il progetto, lo si intuisce subito, è molto ambizioso. Ma a quanto pare il produttore è pronto a raccogliere questa sfida e a mettere in piedi in poco tempo questa idea. Al momento, però, non è chiaro a che punto sia arrivata la trattativa tra le parti. Non mancano però altre indiscrezioni a riguardo. Pare che Daniele Di Lorenzo possa acquistare quote per l’ingresso societario nel resort. Sono tanti i progetti ambiziosi che cura l’imprenditore. Ad esempio, nei mesi scorsi a RTL 102.5 aveva confidato proprio a Francesco Fredella che si sta impegnando per portare gli eSports alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Qualche settimana prima, invece, aveva fatto parlare di sé per un programma su RealTime. Tutto ciò a conferma della trasversalità dei progetti di Daniele Di Lorenzo, pronto a sorprendere ancora e a spiazzare tutti.



