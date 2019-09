Daniele Di Lorenzo, chi è?/ Elena Morali “Siamo stati insieme quando Scintilla..”

Elena Morali lo ha confermato: nel corso della sua storia con Gianluca Fubelli – in arte Scintilla – c’è stato un altro uomo. Lo ha fatto nel corso dell’ospitata nella puntata di Pomeriggio 5 andata in onda oggi, dove un servizio della d’Urso ci ha svelato l’identità dell’uomo in questione. Lui si chiama Daniele Di Lorenzo e, stando alle poche notizie in nostro possesso, sarebbe un produttore televisivo che pare abbia avuto i primi contatti con la Morali proprio per questioni di carattere lavorativo. Questo rapporto si sarebbe poi evoluto in qualcosa di più tra un tira e molla con Scintilla, stando a quanto la stessa showgirl racconta nello studio di Pomeriggio 5. Da qui l’inizio di una frequentazione durata un po’ di tempo.

Daniele Di Lorenzo e la storia con Elena Morali

“Meno di un anno fa, quando io e Scintilla abbiamo avuto i vari tira e molla, ho avuto una frequentazione con una persona che avevo già conosciuto ma poco. – ha ammesso Elena Morali in diretta – C’è stato questo periodo che l’ho frequentato senza però dire il nome a Gianluca che frequentava un’altra anche lui, ma è più riservato.” Il lui in questione è proprio Daniele Di Lorenzo che la showgirl, tuttavia, precisa non voglia apparire in video. “Ti scriverà presto una lettere per spiegare tutto proprio perché a lui non va di apparire in video” ha aggiunto la Morali. E infatti, spulciando sul profilo social di Daniele, non si ritrovano cenni a tale questione e neppure foto recenti con la bella Elena che, a quanto pare, è tornata con Scintilla.

